Всемирный фонд дикой природы зовет присоединиться к колонне в День тигра

«Двадцать лет назад Всемирный фонд дикой природы стал одними из инициаторов проведения во Владивостоке Дня тигра как общегородского праздника, взяв за основу светлую идею писателя и охотоведа Владимира Тройнина. К этому времени уже была принята на государственном уровне разработанная с участием наших экспертов «Стратегия сохранения амурского тигра в России». При поддержке WWF действовала целая сеть антибраконьерских бригад во всех «тигриных» заповедниках и ключевых местообитаниях крупных кошек Дальнего Востока. WWF всемерно поддерживал знаменитую инспекцию «Тигр» Госкомэкологии Приморского края. Мы начали работу по сохранению кедрово-широколиственных лесов — важнейших мест обитания тигра, организовав опергруппу «Кедр», и приступили к созданию национальных парков. День тигра, возникший на стыке тысячелетий, вовлек в эту, в общем-то, специфическую деятельность, ещё недавно касающуюся ограниченного круга специалистов, огромное количество обычных людей и организаций, даже не связанных напрямую с охраной природы, — говорит руководитель первого проекта WWF России на Дальнем Востоке по сохранению амурского тигра и мест его обитаний, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Сейчас, спустя 25 лет, о тигре знают все. Знают о его горестях и даже радостях. Потому что мы прошли этот путь вместе — вместе с государственными и общественными инспекторами охраны природы, с руководителями ведомств, сотрудниками охотнадзора, таможни, пограничной службы, управления внутренних дел, преподавателями школ, вузов, общественными организациями и многими другими сторонниками охраны дикой природы. И конечно же, потому что уже 20 лет мы идем по этому пути вместе с простыми жителями Дальнего Востока России, бок о бок живущими с этими уникальными, красивейшими и очень грозными животными, под флагом которых WWF охраняет природу в целом».