Всемирный фонд дикой природы зовет присоединиться к колонне в День тигра

В День тигра WWF дарит Владивостоку AR выставку "Наедине с природой" В честь 25-летия работы WWF в России и 20-летия Дня тигра Всемирный фонд дикой природы вместе с творческой командой Hero4Hero дарят Владивостоку выставку дополненной реальности «Наедине с природой» и концерт межвидовой музыки. Посмотрите на мир глазами амурского тигра и услышьте музыку растений! 28 и 29 сентября возле кинотеатра «Океан» во Владивостоке впервые будет работать необычная выставка. Зрителю не просто представят шестнадцать фоторабот — стоп-кадров ярких моментов из жизни амурского тигра, главного обитателя уссурийской тайги. Благодаря технологии дополненной реальности (AR —от англ. augmented reality, «дополненная реальность») авторы проекта расширяют границы фотографического жанра до видео — дают возможность зрителю «оживить» изображение и увидеть амурского тигра в среде его обитания. «Внедряя AR-технологию в совместный проект с WWF России, Hero4Hero стремились привлечь внимание молодежи к проблеме сохранения дикой природы, в том числе популяции амурского тигра, — комментирует Ксения Фролова, со-основатель арт-группировки Hero4Hero. — Когда технологии вошли плотно в жизнь человека, пришло время использовать их для напоминания об истинной природе, которая часто нуждается в нашем внимании». Редкое видео тигра с фотоловушек в уссурийской тайге с использованием новых технологий «вживлено» в фотографии и раскрывается на смартфоне с помощью приложения ARGIN. Таким образом, зритель получает опыт единения с дикой природой в городской среде, может посмотреть на мир глазами амурского тигра и увидеть гораздо больше, чем это возможно через фотографию. Творческий эксперимент на уличной площадке возле кинотеатра «Океан» дополнит концерт межвидовой музыки — сотворчество растений и человека. Используя технологию «Музыка растений», позволяющую измерять и озвучивать электрическую проводимость листьев и корней растений, Hero4Hero совместно c музыкальным проектом «Кот и Космос» проведут несколько музыкальных сессий. И выставка, и концерт посвящены 25-летию работы WWF в России. В 1994 году Всемирный фонд дикой природы пришел Дальний Восток с проектом по сохранению амурского тигра и мест его обитаний. И не случайно эти необычные мероприятия приурочены к Дню тигра, который каждый год поражает воображение и остается самым массовым, ярким карнавальным и необычным городским праздником. «Двадцать лет назад Всемирный фонд дикой природы стал одними из инициаторов проведения во Владивостоке Дня тигра как общегородского праздника, взяв за основу светлую идею писателя и охотоведа Владимира Тройнина. К этому времени уже была принята на государственном уровне разработанная с участием наших экспертов «Стратегия сохранения амурского тигра в России». При поддержке WWF действовала целая сеть антибраконьерских бригад во всех «тигриных» заповедниках и ключевых местообитаниях крупных кошек Дальнего Востока. WWF всемерно поддерживал знаменитую инспекцию «Тигр» Госкомэкологии Приморского края. Мы начали работу по сохранению кедрово-широколиственных лесов — важнейших мест обитания тигра, организовав опергруппу «Кедр», и приступили к созданию национальных парков. День тигра, возникший на стыке тысячелетий, вовлек в эту, в общем-то, специфическую деятельность, ещё недавно касающуюся ограниченного круга специалистов, огромное количество обычных людей и организаций, даже не связанных напрямую с охраной природы, — говорит руководитель первого проекта WWF России на Дальнем Востоке по сохранению амурского тигра и мест его обитаний, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Сейчас, спустя 25 лет, о тигре знают все. Знают о его горестях и даже радостях. Потому что мы прошли этот путь вместе — вместе с государственными и общественными инспекторами охраны природы, с руководителями ведомств, сотрудниками охотнадзора, таможни, пограничной службы, управления внутренних дел, преподавателями школ, вузов, общественными организациями и многими другими сторонниками охраны дикой природы. И конечно же, потому что уже 20 лет мы идем по этому пути вместе с простыми жителями Дальнего Востока России, бок о бок живущими с этими уникальными, красивейшими и очень грозными животными, под флагом которых WWF охраняет природу в целом». Всемирный фонд дикой природы и Hero4Hero приглашают жителей и гостей Приморья присоединиться к колонне WWF России в День тигра. И обязательно — посетить выставку дополненной реальности «Наедине с природой» и концерт межвидовой музыки, которые состоятся 28 и 29 сентября с 12 до 17 часов на площадке возле кинотеатра «Океан». Посмотрите на мир глазами амурского тигра и услышьте музыку растений! Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России. Журнал "Дальневосточный капитал".

