Жители Приморья вышли на митинг с лозунгом "Не хотим повторить Чернобыль"

На митинге-акции жители Приморского края просят закрыть китайскую компанию, которая наносит экологический ущерб территории, где проживают 4000 человек На днях в пос. Фабричный Кавалеровского района напротив ДК «Союз» состоялась экологическая акция-митинг жителей пос. Фабричный и Хрустальный, где проживают 4 тысячи человек по поводу экологической ситуации в этих поселках, связанной с пылением с двух хвостохранилищ на Фабричном и с транспортировкой открытым способом пульпы с первого хвостохранилища на третье. Жители – а в митинге приняли участие около 250 человек - вышли с транспарантами «Наведи порядок - потом работать», «Нам еще рожать», «Не повторим Чернобыль», «Здесь рыбы нет!». Два депутата районной Думы по 14 и 15 округам Евгения ЗАВАРЗИНА и Анатолий ПОДКОЛЗИН соответственно, ведут работу по обращениям в надзорные инстанции на основании обращений местных жителей уже с 2017 года. В августе этого года ими был организован «круглый стол» «Экология», мероприятие, совместное с региональным отделением общероссийского Народного фронта в Приморье. А в последующем к процессу борьбы за экологию в Кавалеровском районе подключились уже и местное отделение партии коммунистов и справедливороссов, которые выступили организаторами экологической акции «Сохраним природу вместе!». Среди приглашенных лиц были директор департамента природных ресурсов и окружающей среды Игорь СТЕПАНЕНКО, директор департамента внутренней политики Ольга ИВЧЕНКО, эколог, секретарь общественного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края , старший научный сотрудник ДВО РАН, председатель экологической организации «Зеленый крест» Татьяна ВШИВКОВА. Ее пригласили, чтобы она на месте оценила экологическую обстановку в районе, поговорила с людьми и наметила планы по дальнейшей работе в части отбора проб. 21 сентября были взяты пробы почв донных осадков, пробы с реки Кавалеровки на состав тяжелых металлов в воде, химического содержания, почвы. А в скором времени в район высадится экологический десант, приедут члены организации «Зеленый крест», чтобы взять пробы с реки и приусадебных участков, чтобы более глубоко изучить масштаб бедствия. Как сообщили Евгения Заварзина и Анатолий Подколзин, китайская компания ООО «ГК «Хрустальная» перевозит открытым способом пульпу с первого на третье хвостохранилище, при этом загрязняя дорогу, потом эта пульпа превращается в пыль, а при дождевых потоках в грязь, и отравляет окружающую среду. Кроме того, пылят и сами хвостохранилища, ветер разносит содержимое хвостов по всему Фабричному и Хрустальному. Кроме того, все эти вещества попадает в подземные воды и в речку Кавалеровку, откуда она попадает в питьевые колодцы и в воду, которую пьют жители благоустроенных домов. В Фабричном-1 уже признали недопустимым пользоваться водой из колодцев даже в технических нуждах, жители пользуются привозной водой. Пока что ГРК «Хрустальная» наносит экологический ущерб жителям района. «Администрация района и поселения не обладают надзорными полномочиями, поэтому мы обращаемся в соответствующие инстанции- это Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, межрайонная природоохранная прокуратура, - сказала, в частности, Евгения Заварзина, заместитель спикера кавалеровской районной Думы. - А резолюцию митинга мы отправим губернатору и полномочному представителю президента в ДВФО». Предыстория вопроса такова. В 2004-2014 годах Роспотребнадзор делал пробы с приусадебных участков недалеко от хвостов. Есть превышения ПДК в почвах по мышьяку, свинцу, цинку и другим тяжелым металлам. Некоторые почвы признаны опасными и высоко опасными, на них нельзя выращивать сельхозкультуры. И было рекомендовано рекультивировать хвостохранилища. Но в 2014 г. вдруг объявился собственник хвостов - китайская компания. И райадминистрация вынуждена была сдать участки под хвостами ей в аренду. На третьем хвостохранилище поставили небольшую фабрику по переработке отходов. Научные сотрудники в рамках президентского гранта в 2016-2017 годах проводили исследования влияния хвостохранилищ на местное населения и жизнедеятельность и доказали его вред на организм человека. Далее 7 августа этого года в Кавалерово состоялся рабочий Круглый стол на тему экологии в районе, он был организован Всероссийским народным фронтом по обращению депутатов кавалеровской районной Думы. Представители Народного фронта пригласили на Круглый стол директора департамента природных ресурсов Игоря Степаненко, руководителя дальнегорского Роспотребнадзора Татьяну ЩЕРБИНИНУ, участвовали также местные жители, члены общественных организаций. Всего около 30 человек. Был показан ролик, в котором содержалась информация о результатах наблюдений за ситуацией в пос. Фабричный и Хрустальный, депутаты мониторили ситуацию с пылением хвостов. Потом членов Круглого стола свозили на хвостохранилища, чтобы они увидели все своими глазами. Была принята резолюция, направленная губернатору, в прокуратуру края и другие инстанции с материалами проверок экологической безопасности в районе. А также по проверке деятельности ГРК «Хрустальная». 22 августа Ростехнадзор провел свою проверку, выявил 13 нарушений. Среди них такие, как отсутствие плана ликвидации аварии, отсутствие регламента технологического процесса. После этого представители китайской компании написали на Заварзину телегу в полицию, где обвинили в том, что под видом борьбы за экологию она разжигает ненависть к китайским сотрудникам компании. «Это не так, поясняет ситуацию Евгения Заварзина.- Мы работаем исключительно по обращениям граждан и как депутаты не можем не реагировать на эти обращения. И в рамках своих полномочий обращаемся в надзорные органы. Мы действуем в рамках законодательства… Кстати, в компании работает немало и русских работников.» На митинге-акции «Сохраним природу вместе» многие выступали с предложением закрыть китайскую компанию. Но прежде всего митингующие поставили вопрос перед нею о наведении порядка. А более полно о вреде, наносимом окружающей среде, скажут надзорные органы. Проверочные мероприятия продолжаются. Как уже было сказано, в скором времени в район приедут независимые экологи для изучения вопроса об ущербе экологии и здоровью граждан. А до митинга в тот же день было организовано рабочее совещание в райадминистрации с участием эколога, депутатов, зам. главы района и Степаненко и Ивченко. Был и генеральный директор «Хрустальной» БЕЗРУКОВ. Были достигнуты соглашения, что депутаты районной Думы будут вести работу с компанией напрямую. Фото Владимира БУХАРОВА. Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

