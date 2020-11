Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока

26 октября во Владивостоке на борту фрегата "Паллада" состоится вручение наградных парусов лучшим юным яхтсменам Приморского края

26 октября во Владивостоке на борту фрегата "Паллада" состоится вручение наградных парусов лучшим юным яхтсменам Приморского края Воспитанникам яхт-клубов будут вручены четыре паруса для классов швертботов «Оптимист» и «Лазер 4.7». Паруса с логотипами «Паллады» - подарок детям Приморья от многочисленных друзей и членов экипажей больших парусников. Организатором благотворительного движения выступил Образовательный центр «Морская практика» (Москва) - официальный партнер парусников «Крузенштерн», «Седов», «Паллада» и «Херсонес», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-центре яхт-клуба "Семь Футов". Такие наградные паруса уже вручены детям Сочи, Туапсе, Калининграда, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Волгограда и других городов. Согласно миссии этого движения, наградные паруса передаются яхт-клубам, которые воспитали чемпионов своих регионов в детских классах «Оптимист» и «Лазер». Вручать паруса будут ректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Олег Щека, капитан фрегата «Паллада» Николай Зорченко и командор Образовательного центра «Морская практика» Константин Попов. Для юных спортсменов Владивостока будет проведена экскурсия по «Палладе», который в начале ноября отправится в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена – Лазарева. Отметим, в 2018 году юная яхтсменка яхт-клуба "Алые паруса" София Даниленко была удостоена наградного паруса с логотипом парусника "Крузенштерн" за победу в классе "Оптимист" в Детской парусной регате в рамках Дальневосточной регаты парусников , которая проходила 9 - 13 сентября во Владивостоке. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter