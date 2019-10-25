Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока

26 октября во Владивостоке на борту фрегата "Паллада" состоится вручение наградных парусов лучшим юным яхтсменам Приморского края Воспитанникам яхт-клубов будут вручены четыре паруса для классов швертботов «Оптимист» и «Лазер 4.7». Паруса с логотипами «Паллады» - подарок детям Приморья от многочисленных друзей и членов экипажей больших парусников. Организатором благотворительного движения выступил Образовательный центр «Морская практика» (Москва) - официальный партнер парусников «Крузенштерн», «Седов», «Паллада» и «Херсонес», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-центре яхт-клуба "Семь Футов". Такие наградные паруса уже вручены детям Сочи, Туапсе, Калининграда, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Волгограда и других городов. Согласно миссии этого движения, наградные паруса передаются яхт-клубам, которые воспитали чемпионов своих регионов в детских классах «Оптимист» и «Лазер». Вручать паруса будут ректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Олег Щека, капитан фрегата «Паллада» Николай Зорченко и командор Образовательного центра «Морская практика» Константин Попов. Для юных спортсменов Владивостока будет проведена экскурсия по «Палладе», который в начале ноября отправится в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена – Лазарева. Отметим, в 2018 году юная яхтсменка яхт-клуба "Алые паруса" София Даниленко была удостоена наградного паруса с логотипом парусника "Крузенштерн" за победу в классе "Оптимист" в Детской парусной регате в рамках Дальневосточной регаты парусников , которая проходила 9 - 13 сентября во Владивостоке. Журнал "Дальневосточный капитал".