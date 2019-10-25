В Приморье обсудили деятельность общественных организаций в местах лишения свободы

Помощник члена Общественной палаты России Марии Каннабих–председатель Приморского отделения Общероссийской общественной организации "Совет общественных наблюдательных комиссий" Владимир Найдин рассказал об успешном завершении президентского гранта по проекту «Социальная и правовая адаптация заключенных к интеграции в общество на стадии освобождения от отбывания наказания», в рамках которого в десяти исправительных учреждениях края с охватом до двух тысяч осужденных были проведены обучающие семинары по подготовке к освобождению совместно с представителями центров занятости населения и социальной защиты, изданы и распространены тематические видеоролики и брошюры. До этого в ИК-20 был реализован социальный проект«Ресоциализация осужденных через получение профессии", по итогам которого был снят фильм «Луч надежды», занявший третье место во Всероссийском конкурсе среди журналистов «Слово ранит, слово лечит» в этом году.