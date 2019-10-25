Во Владивостоке ожидается сильный дождь

Во Владивостоке ожидается сильный дождь

25 октября 2019, 16:39
Общество
По прогнозам Примгидромета, количество осадков - 15-35 мм за 12 часов и менее

По прогнозам Примгидромета, количество осадков - 15-35 мм за 12 часов и менее

Сегодня вечером, 25 октября, и в ночь на 26 октября во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения в связи с приближающейся непогодой находятся в режиме повышенной готовности. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по т. 2222-333. По сообщению Единой дежурной диспетчерской службы администрации Владивостока

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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