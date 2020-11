Во Владивостоке ожидается сильный дождь

По прогнозам Примгидромета, количество осадков - 15-35 мм за 12 часов и менее

По прогнозам Примгидромета, количество осадков - 15-35 мм за 12 часов и менее Сегодня вечером, 25 октября, и в ночь на 26 октября во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения в связи с приближающейся непогодой находятся в режиме повышенной готовности. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по т. 2222-333. По сообщению Единой дежурной диспетчерской службы администрации Владивостока Газета "Золотой Рог", Владивосток.

