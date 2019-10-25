Жители Приморья могут подключиться к сервису "Телемед" в салонах Tele2

«Розничная сеть является не только местом для подключения и обслуживания клиентов. Мы делаем все для того, чтобы абоненты получали нужную им услугу в том месте, где они привыкли взаимодействовать с оператором. В наших салонах клиенты могут купить страховку, оформить кредит, сделать денежный перевод. Мы расширяем список неоператорских сервисов за счет инновационных и перспективных услуг. Теперь Tele2 предлагает посетителям салона сервис дистанционной медицины, который уже оценили многие клиенты. За доступную плату наши клиенты получают уникальный сертификат на пакет включенных услуг. Его пользователи не тратят время на поход в клинику для короткой консультации, могут получить срочный совет, находясь вдали от дома, а в сложных ситуациях опираются на правовую поддержку юристов».