Пожар на «Красном вымпеле» на боеготовности ТОФ не отразится

Напомним, в минувшее воскресенье горели каюты корабля, стоящего у пирса на Корабельной набережной. Пожарные расчеты приступили к тушению в 15.12, к 16.00 ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 90 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 35 человек личного состава и 12 единиц техники.