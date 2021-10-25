Пожар на «Красном вымпеле» на боеготовности ТОФ не отразится

Напомним, в минувшее воскресенье горели каюты корабля, стоящего у пирса на Корабельной набережной. Пожарные расчеты приступили к тушению в 15.12, к 16.00 ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 90 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 35 человек личного состава и 12 единиц техники.
В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что штатного экипажа на «Красном вымпеле» нет. С 1958 года он был выведен из состава ТОФ и стал мемориальным кораблем — филиалом музея Тихоокеанского флота. На боевую готовность ТОФ ситуация с кораблем никак не влияет.
В последнее время во внутренних помещениях корабля велись плановые ремонтные работы сотрудниками судоремонтного предприятия. Поэтому вряд ли на корабле находились сколько-нибудь ценные экспонаты, предположил представитель ТОФ.
Отметим, «Красный вымпел» — сторожевой корабль 1910 года постройки. Это один из пяти дореволюционный кораблей, ставших музеями на территории РФ.