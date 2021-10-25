Старшее поколение приморцев не должно остаться за бортом общения

В Приморье до 5 декабря подготовят план развития «серебряного» волонтерства. На форуме «Полезно пенсионерам» за круглым столом подвели итоги по работе со старшим поколением края.

В здании правительства Приморского края в пятый, юбилейный раз прошел форум-выставка «Полезно пенсионерам». В нем приняли участие представители региональных властей некоммерческих организаций. Основная цель форума — улучшить жизнь пожилых граждан с помощью разнообразных социальных проектов, акций, образовательных семинаров и мастер-классов. В последний раз это событие проходило еще в 2019 году на базе Fesco Hall. Тогда на мероприятие собрались около 1200 человек, однако современная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Наталья Кокорева, руководитель центра социального обслуживания «Родные люди», руководитель федеральной программы «Молоды душой» в Приморском крае Фото: Александр Дедов «Пятый юбилейный форум «Полезно пенсионерам» проходит в усеченном формате. Мы в 5 раз уменьшили количество участников. Из них 80% участников привиты от COVID-19, а 20% — это те, кто уже переболел. Мы сделали все, чтобы соблюсти требования противопандемийной безопасности», — рассказала руководитель центра социального обслуживания «Родные люди», руководитель федеральной программы «Молоды душой» в Приморском крае Наталья Кокорева. Одной из главных частей программы форума стал круглый стол, за которым специалисты из минтруда, минздрава, департамента внутренней, молодежной политики, некоммерческих и общественных организаций края обсудили проблемы, тенденции и перспективы развития «серебряного» волонтерства среди граждан старшего поколения в Приморье. Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ Фото: Александр Дедов «Мы прекрасно понимаем, что в данное сложное время, мы не можем сделать так, чтобы наше старшее поколение осталось за бортом общения потому что все таки пандемийные ограничения они уже проходят второй год. Мы должны разработать мероприятия по взаимодействию, по общению, по возможности вообще соприкосновения данной категории населения с тем, чтобы люди не оставались один на один с проблемой», — заявил депутат Госдумы РФ Владимир Новиков, возглавивший совещание. По итогам круглого стола было принято решение о необходимости нового плана о выработке комплекса мер по развитию активного долголетия в Приморском крае. Его составлением поручено заняться центру социального обслуживания «Родные люди». Предположительно к 5 декабря план будет подписан всеми участниками. Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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