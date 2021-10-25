В Приморье врачи назвали дополнительный аргумент в пользу вакцинации

Между тем, достигнутые показатели охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции на территории края — 42,1%, — не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Напомним, для его достижения потребуется привить не менее 80% населения. При этом особенно актуально сделать прививку гражданам в возрасте 60 и старше — это самая уязвимая группа, в которой отмечается высокая смертность от коронавирусной инфекции. В пресс-службе края отмечают, что в последние дни идет рост числа вакцинированных от COVID-19. По этому показателю вышли сейчас на уровень июня, когда каждый день прививались по пять тысяч человек.