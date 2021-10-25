В Приморье врачи назвали дополнительный аргумент в пользу вакцинации

В Приморье врачи назвали дополнительный аргумент в пользу вакцинации
В Приморье врачи назвали дополнительный аргумент в пользу вакцинации
Сегодня, 17:39ОбществоФото: фото Восток-Медиа
В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 260 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 74 612 случаев нарастающим итогом, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего в крае проведено свыше 1,7 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По информации ведомства, в регионе 478 320 человек привились от коронавируса. Из них заболевших после полного курса вакцинации — 683 человека (0,15%), что является низким процентом среди привитых. Этот факт, считают специалисты, стал дополнительным аргументом в пользу вакцинации — одной из наиболее эффективных мер профилактики распространения COVID-19.

Между тем, достигнутые показатели охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции на территории края — 42,1%, — не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Напомним, для его достижения потребуется привить не менее 80% населения. При этом особенно актуально сделать прививку гражданам в возрасте 60 и старше — это самая уязвимая группа, в которой отмечается высокая смертность от коронавирусной инфекции. В пресс-службе края отмечают, что в последние дни идет рост числа вакцинированных от COVID-19. По этому показателю вышли сейчас на уровень июня, когда каждый день прививались по пять тысяч человек.

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Приморье
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