Во всероссийской тренировке по гражданской обороне поучаствовало АО «ННК-Приморнефтепродукт»

Во время тренировки первым делом были проверены системы экстренного оповещения персонала об угрозе возникновения или возникновении ЧС: сирены, уличные громкоговорители и динамики, установленные в производственных и служебных помещениях. А также были оперативно развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты, приведены в полную готовность посты радиационного, химического и биологического наблюдения, организована работа эвакуационной комиссии.
Целью штабной тренировки стало совершенствование практических навыков руководящим составом, специалистами, личным составом формирований в решении задач гражданской обороны, защите персонала и обеспечению устойчивого функционирования объектов при возникновении ЧС была достигнута.
Итогом тренировки стало подтверждение готовности управления, сотрудников и сил гражданской обороны АО «ННК-Приморнефтепродукт» эффективно реализовать необходимый комплекс работ по предупреждению и оперативному реагированию на любую чрезвычайную ситуацию природного или техногенного характера.