Во всероссийской тренировке по гражданской обороне поучаствовало АО «ННК-Приморнефтепродукт»

Во время тренировки первым делом были проверены системы экстренного оповещения персонала об угрозе возникновения или возникновении ЧС: сирены, уличные громкоговорители и динамики, установленные в производственных и служебных помещениях. А также были оперативно развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты, приведены в полную готовность посты радиационного, химического и биологического наблюдения, организована работа эвакуационной комиссии.