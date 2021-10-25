Во всероссийской тренировке по гражданской обороне поучаствовало АО «ННК-Приморнефтепродукт»

Во всероссийской тренировке по гражданской обороне поучаствовало АО «ННК-Приморнефтепродукт»
Во всероссийской тренировке по гражданской обороне поучаствовало АО «ННК-Приморнефтепродукт»
Сегодня, 15:36ОбществоАлександр ДедовФото: ННК
Руководители, диспетчеры, аварийные службы, специалисты структурных подразделений и прочие сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт» приняли участие в масштабной тренировке по гражданской обороне. Мероприятие состоялось в начале октября на территории Приморского края.

Во время тренировки первым делом были проверены системы экстренного оповещения персонала об угрозе возникновения или возникновении ЧС: сирены, уличные громкоговорители и динамики, установленные в производственных и служебных помещениях. А также были оперативно развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты, приведены в полную готовность посты радиационного, химического и биологического наблюдения, организована работа эвакуационной комиссии.

Целью штабной тренировки стало совершенствование практических навыков руководящим составом, специалистами, личным составом формирований в решении задач гражданской обороны, защите персонала и обеспечению устойчивого функционирования объектов при возникновении ЧС была достигнута.

Итогом тренировки стало подтверждение готовности управления, сотрудников и сил гражданской обороны АО «ННК-Приморнефтепродукт» эффективно реализовать необходимый комплекс работ по предупреждению и оперативному реагированию на любую чрезвычайную ситуацию природного или техногенного характера.

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