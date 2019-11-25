Студенты показали себя во всей национальной красе

– Хочу поздравить Вас с замечательным днём – Днём межнационального студенческого единства. В течение всего дня вы имели возможность познакомиться с историей, традициями, обычаями стран, которые представляли сегодня студенты Дальневосточного Федерального университета. Мы еще должны познакомиться с творчеством этих стран – и это будет одним из главных действ, которое завершит наш праздник.