Студенты показали себя во всей национальной красе

Студенты показали себя во всей национальной красе

25 ноября 2019, 10:24
Общество
Во Владивостоке прошел юбилейный День Межнационального студенческого единства - фоторепортаж

Во Владивостоке прошел юбилейный День Межнационального студенческого единства - фоторепортаж

Уже 10 лет подряд делегации из разных стран знакомят приморцев со своей культурой, пишет газета «Золотой Рог». В этом году делегации из 32 стран поучаствовали в параде флагов, дефиле национальных костюмов, ярмарке с презентацией культурных элементов, представили традиционные блюда на дегустации и творческие номера на сцене. Стенды делегаций на ярмарке украшались фотографиями природы, национальными орнаментами, элементами костюмов.

И в этот раз гости и студенты ДВФУ имели возможность прикоснуться к национальным культурам с разных сторон: поиграть в традиционные игры, поучаствовать в викторине на знание разнообразных культурных элементов, познакомиться с традициями, историями народов не только зарубежных стран, но и России.

Национальный состав России очень разнообразен, и в рамках мероприятия проходило знакомство с культурой Тывы, Якутии, Алтая, Чечни, Бурятии. Делегация Республики Алтай знакомила гостей с традиционным блюдом – жаренными в масле шариками из теста, называемыми боорсоками. Представитель делегации из Республики Тыва, Айдын, рассказал нам, зачем зажигать траву и крутить ее вокруг себя:

– Священные травы освещают наш путь, ими окуривают человека, поворачивая вокруг него три раза посудину с подожженными травами. Это как поставить свечку в храме, только у нас – зажигают траву.

Делегация Кореи предлагала сыграть в традиционную игру такчи, победителей награждали сладкими призами. А за правильный ответ на вопросы викторины можно было получить подарки от партнеров мероприятия.

Завершающим был яркий праздничный концерт, на котором участники проявляли свои танцевальный, вокальные таланты. С поздравительной речью на празднике выступил первый проректор ДВФУ Андрей Шушин:

– Хочу поздравить Вас с замечательным днём – Днём межнационального студенческого единства. В течение всего дня вы имели возможность познакомиться с историей, традициями, обычаями стран, которые представляли сегодня студенты Дальневосточного Федерального университета. Мы еще должны познакомиться с творчеством этих стран – и это будет одним из главных действ, которое завершит наш праздник.

Едины в своем многообразии – такой лозунг выбрали организаторы для завершения концерта. Разве возможно быть равнодушным к такому грандиозному творческому разнообразию и самобытности, которые продемонстрировали участники столь колоритного мероприятия?

Нелли ЩЕТНИКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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