В главном госпитале ТОФ принято в эксплуатацию новейшее медицинское оборудование

В частности, установлена суперсовременная 16-срезовая система компьютерной томографии, аппарат для проведения ультразвукового исследования экспертного класса, новейший лазерный литотриптор для дробления камней в почках, новые современные мониторы витальных функций для центра анестезиологии и реанимации, многофункциональное оборудование для палат хирургического отделения, а также новый передвижной рентгеновско-диагностический комплекс. Также в госпитале смонтирована система видеоконференции, которая позволяет дистанционно в режиме онлайн проводить консультации по оказанию помощи пациентам, контролировать ход проведения операций в филиалах главного госпиталя ТОФ.