АИЦ в помощь

Первый круглосуточный амбулаторный инфекционный центр начал работу 5 ноября на базе поликлиники № 6 на Черемуховой, 32. Второй - 6 ноября на базе поликлиники № 9 по адресу: улица Горшкова, 3. Третий – на базе поликлиники № 1, работает с 9.00 до 20.00 и принимает пациентов по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21. Кроме того, для приёма пациентов с признаками ОРВИ перепрофилированы помещения Центра здоровья и медпрофилактики на ул. Светланской, 131. Здесь принимают пациентов, проживающих на территории, подведомственной третьей поликлинике. В каждом центре работает процедурный кабинет, где можно пройти ЭКГ, сдать анализы крови, в том числе кровь на антитела, и, при необходимости, мазки на ПЦР. Тяжелым экстренным пациентам будет дана возможность сделать КТ для определения дальнейшей тактики лечения. Помещения каждого АИЦ отделены от основных площадей лечебных учреждений и имеют отдельные входы.