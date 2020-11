АИЦ в помощь

Решение властей Приморья об открытии амбулаторных инфекционных центров значительно разгрузило поликлиники региона.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приморье, как и в целом в России, остается напряженной. Каждый день в крае регистрируется более 200 случаев заражений. В круглосуточном режиме действует оперативный штаб под руководством губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО. В регионе предпринимаются дополнительные меры по усилению амбулаторного звена, поддержанию запаса необходимых препаратов, наращиванию коечного фонда, подготовке и обучению медицинских работников. Только COVID и ОРВИ Одним из важных нововведений стало открытие с начала ноября амбулаторных инфекционных центров (АИЦ). Как сообщила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия ХУДЧЕНКО, это дополнительная мера для жителей Приморья, которые заболели инфекционными заболеваниями и нуждаются в помощи врача. АИЦ созданы в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Каждый центр укомплектован штатом квалифицированных медицинских работников. Отличие АИЦ от поликлиники заключается в возможности сразу и в одном месте пройти осмотр врача, сдать все необходимые анализы, получить лист назначения и отправиться на домашнее лечение под дистанционный контроль врача. Первые амбулаторные инфекционные центры были открыты на базе владивостокских поликлиник. Они предназначены для оказания медицинской помощи пациентам с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, в том числе симптоматикой COVID-19. Первый круглосуточный амбулаторный инфекционный центр начал работу 5 ноября на базе поликлиники № 6 на Черемуховой, 32. Второй - 6 ноября на базе поликлиники № 9 по адресу: улица Горшкова, 3. Третий – на базе поликлиники № 1, работает с 9.00 до 20.00 и принимает пациентов по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21. Кроме того, для приёма пациентов с признаками ОРВИ перепрофилированы помещения Центра здоровья и медпрофилактики на ул. Светланской, 131. Здесь принимают пациентов, проживающих на территории, подведомственной третьей поликлинике. В каждом центре работает процедурный кабинет, где можно пройти ЭКГ, сдать анализы крови, в том числе кровь на антитела, и, при необходимости, мазки на ПЦР. Тяжелым экстренным пациентам будет дана возможность сделать КТ для определения дальнейшей тактики лечения. Помещения каждого АИЦ отделены от основных площадей лечебных учреждений и имеют отдельные входы. Еще один центр организован на базе Артемовской городской больницы по адресу: улица Партизанская, 18, в нем будут принимать местных жителей, территориально относящихся к больнице. В Уссурийске и Находке АИЦ открылись 17 ноября. В Уссурийске амбулаторный инфекционный центр работает по адресу: Володарского, 98, в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в выходные – с 8.00 до 18.00. Предварительная запись необязательна, из документов необходимы лишь паспорт и полис. В Находке специализированный круглосуточный центр для оказания помощи пациентам с температурой и симптомами респираторных инфекционных заболеваний открыт на ул. Дзержинского, 5. В «красной» зоне оборудованы кабинеты для приема больных, процедурная для забора биоматериалов на исследования, кабинеты ЭКГ и рентгенографии, в «чистой» зоне – ординаторские, колл-центр, комнаты для отдыха персонала. Переходы оснащены шлюзами для обеспечения противоэпидемической безопасности. Кроме того, как сообщает минздрав края, на очереди открытие амбулаторных инфекционных центров в Спасске-Дальнем, Арсеньеве и Лесозаводске. «Цель таких центров – обеспечить пациентам доступность оказания медицинской помощи. В связи с высокой нагрузкой на поликлиники, не всегда бригады успевают оперативно приехать на вызов. АИЦ – это альтернатива для тех, кто готов прийти к врачу самостоятельно. Пациентам с температурой 38 градусов и выше, следует вызвать врача на дом», – отметил главный врач Уссурийской центральной городской больницы Андрей СКИРУТА. Развести потоки Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и сезонным ОРВИ сейчас довольно напряженная. И создание амбулаторных инфекционных центров было необходимо, чтобы разделить потоки пациентов с данной симптоматикой и пациентов с другими жалобами. Сегодня в Приморье более 4,5 тысяч человек проходят лечение от COVID-19. Из них половина – амбулаторные пациенты. Как рассказала представитель министерства здравоохранения Приморья Евгения ШУТКА, не секрет, что инфекционная бригада не может обслужить оперативно то количество вызовов, которое существует на сегодняшний день. Причина – обязательная санитарная обработка бригады после каждого пациента, во избежание заражения тех пациентов, которые действительно болеют только ОРВИ. Теперь каждый человек, который чувствует в этом необходимость, может самостоятельно обратиться в один из центров, что гораздо быстрее и эффективнее, чем вызов врача на дом и ожидание приезда бригады. После окончания лечения выздоровевшие могут получить свои листы нетрудоспособности в поликлиниках по месту прикрепления. Для того чтобы не подвергать риску окружающих в поездках в общественном транспорте для посещения АИЦ, жители Владивостока могут воспользоваться новой услугой. С 10 ноября в городе организованы три круглосуточных автобусных маршрута для перевозки пациентов в амбулаторные инфекционные центры. Проезд бесплатный. Автобусы оформлены указателями «ЗАКАЗНОЙ» красного цвета и ходят по следующим маршрутам: – Заря – Автовокзал – Русская – проспект 100-летия Владивостока – Фирсова – Тухачевского – Снеговая падь (Поликлиника №9) – Тухачевского – 100-летия Владивостоку – Заря. Интервал движения на маршруте составит 120 минут. – Маяк – Ж/Д Вокзал – Океанский проспект – Партизанский проспект – Гоголя – 3-я Рабочая – Жигура – Котельникова (Поликлиника №1, филиал) – 3-я Рабочая – Партизанский проспект – Алеутская – Маяк. Интервал движения на маршруте составит 120 минут. – Бухта Тихая – Калинина – Диагностический центр (Поликлиника №6) – Запорожская – Окатовая – Змеинка – Трудовая – Вилкова – Запорожская – Диагностический центр (Поликлиника №6) – Калинина – Бухта Тихая. Интервал движения на маршруте составит 130 минут. Подобные маршруты планируется организовать и в Находке. Чтобы попасть в АИЦ, можно записаться на прием по телефону регистратуры поликлиники, через интернет или обратиться самостоятельно без предварительной записи. Для пациентов с тяжелым течением заболевания поликлиники принимают вызовы врача на дом, также приморцы могут обратиться в скорую медицинскую помощь. Гражданам нужно помнить, что прием пациентов с неинфекционными заболеваниями осуществляется в других филиалах поликлиник. Проконсультируют дистанционно Кроме АИЦ, для разгрузки мощностей краевых поликлиник и службы скорой помощи власти ввели и другие дополнительные меры. Так, жители края, почувствовавшие недомогание, могут обратиться в колл-центры, которые созданы в каждом муниципалитете Приморья по распоряжению губернатора. Как отметили в региональном минздраве, в период роста эпидемиологической угрозы резко возросла нагрузка на телефонные линии скорой помощи и медицинских учреждений края, жители с трудом дозваниваются до врачей, в связи с чем снижается скорость реагирования медицинских бригад. В этой ситуации на помощь приморским медикам пришли ординаторы Тихоокеанского государственного медицинского университета, студенты Уссурийского медицинского колледжа, Владивостокского базового медколледжа и его филиалов в районах. Студенты профильных колледжей работают в поликлиниках операторами горячих линий. Волонтеры проходят соответствующую стажировку и изучают алгоритмы ответов на самые популярные вопросы граждан, консультируют о том, что необходимо делать при тех или иных симптомах. Во Владивостоке со 2 ноября с 10.00 до 18.00 отвечают на вопросы граждан студенты-старшекурсники медицинского университета. Многоканальный телефон: 8 (423) 2-614-380 Деньги есть Как рассказали в минздраве Приморья, есть решение о выдаче амбулаторным пациентам Приморья бесплатных препаратов, закупленных из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ. В данный момент регион осваивает ранее полученное финансирование в размере 71 млн руб. на приобретение медикаментов для лечения амбулаторных пациентов. «Уже получили медикаментов на 23 млн руб. Сейчас выдаем их медицинским организациям края. В полной мере эта поставка не закроет потребности амбулаторного этапа, но позволит начать выдавать противовирусную, антибактериальную терапию пациентам с пневмонией, которые остаются для амбулаторного лечения при поражении лёгких менее чем на 30%. Врачи поликлиники будут выдавать этой категории пациентов препараты бесплатно», – отметила Анастасия Худченко. Поставки будут продолжаться небольшими партиями на протяжении месяца. Это связано с тем, что все регионы России сейчас находятся в стадии закупки препаратов. Медикаменты в край будут поступать еженедельно. Еще около 40 млн руб. из регионального бюджета направили на приобретение кислородных концентраторов, которые распределены по бюджетным медорганизациям края, и на закупку пульсоксиметров, которые в начале декабря будут выдаваться бесплатно амбулаторным пациентам для ежедневного контроля их состояния. Также Приморский край получил дополнительно 74 млн руб. из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Президента России Владимира ПУТИНА. Эти средства тоже будут направлены на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, на монтаж системы медицинских газов и кислорода в краевых бюджетных учреждениях, на приобретение экспресс-тестов для диагностики COVID-19, которые будут использоваться на станциях скорой медицинской помощи.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter