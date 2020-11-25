Круглосуточно и с заботой о людях: местные энергетики возвращают электричество в дома артёмовцев

Как рассказали в компании, долгое время в Артёме не было надёжной сетевой компании. И муниципальные, и частные организации банкротились одна за другой из-за системных неплатежей и других сложностей. В 2012 году АЭСК приобрела ряд объектов электросетевого хозяйства и уже в 2013 году начала работу по снабжению артёмовцев электроэнергией. Сейчас в компании трудится около 150 человек — это настоящие профессионалы своего дела, готовые работать на благо родного города.