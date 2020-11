Круглосуточно и с заботой о людях: местные энергетики возвращают электричество в дома артёмовцев

Оперативно восстанавливать электроснабжение в Артёме удаётся благодаря усилиям Артёмовской электросетевой компании (АЭСК). Будучи частной структурой без бюджетных вливаний, АЭСК с первых же дней после ледяного шторма приступила к работе по возвращению электричества в дома артёмовцев.

Как известно, сильнее всего от ледяного дождя пострадали электросети, в итоге тысячи людей остались без света, воды и отопления. Основной удар стихии взяли на себя Артём и Владивосток. Именно власти Артёма первыми в крае приняли решение о введении режима ЧС на своей территории. Частный капитал и профессионализм Сейчас, чтобы вернуть жизнь артёмовцев в привычное русло, энергетики круглосуточно ликвидируют многочисленные аварии на сетях электропередач, подключают котельные и насосные станции к резервным источникам питания. В своей работе специалистам необходимо учитывать и ряд особенности Артёма. Значительная часть потребителей проживает в частном секторе, где сетевикам сложнее всего организовать свою работу. И почти все объекты индивидуальной застройки попадают в зону ответственности АЭСК. Для того, чтобы выполнить свою работу и вернуть электричество в дома потребителей, у сетевиков есть лишь частный капитал и профессионализм сотрудников, которые уже несколько дней работают в экстренном режиме. Как рассказали в компании, долгое время в Артёме не было надёжной сетевой компании. И муниципальные, и частные организации банкротились одна за другой из-за системных неплатежей и других сложностей. В 2012 году АЭСК приобрела ряд объектов электросетевого хозяйства и уже в 2013 году начала работу по снабжению артёмовцев электроэнергией. Сейчас в компании трудится около 150 человек — это настоящие профессионалы своего дела, готовые работать на благо родного города. Сейчас у АЭСК одни из самых низких тарифов на электроэнергию в Приморье. Такого результата компании удалось добиться лишь своими силами. При этом государство никак не финансирует работы по обслуживанию электросетей, модернизации и реконструкции оборудования — всё это АЭСК делает за свой счёт. Масштабы катастрофы Почему же такие масштабные повреждения объектов инфраструктуры оказались возможны? Для начала стоит отметить, что прежде подобных катаклизмов в крае не случалось. Причины ледяного шторма и его последствия уже стали предметами для изучения ведущих метеорологов со всего мира. Из-за продолжительных осадков линии электропередач обледенели и начали рваться от собравшегося на них льда, падающих веток или обрушившихся столбов. Вторая причина — несовершенство инфраструктурных объектов в Артёме. Строительство практически всех линий электропередач производилось по воздуху. Один из минусов этого метода — возможность обрыва проводов из-за падающих веток и природных катаклизмов. Что и случилось в Артёме. Согласно действующему законодательству, сетевики могут обрезать деревья только в охранных зонах линий электропередач. В остальных случаях контроль за зелёными насаждениями — работа органов местного самоуправления. Прежний состав администрация Артёма не уделял этому должного внимания. Вместе с тем, как сообщают источники, действующий глава города Вячеслав Квон, вступив в полномочия, занялся работой по защите линий электропередач от падающих деревьев, но мероприятия пришлось приостановить из-за пандемии. Расширяя ресурсную базу Сейчас АЭСК продолжает наращивать мощности, приобретая новые активы. Сегодня в группу компаний также входят организации, обслуживающие объекты в Находкинском городском округе, Партизанском, Дальнереченском, Пожарском и Красноармейском районах, Большом Камне, посёлке Михайловка, и даже в Хабаровске. Для обслуживания этих активов АЭСК создала собственное производство на базе Уссурийского авторемонтного завода, где сегодня выпускают провода линий электропередач, кабель, опоры и трансформаторные подстанции. Стоит отметить, что именно во многом благодаря именно наличию собственного производства АЭСК смогла в кратчайшие сроки приступить к работе по восстановлению электроснабжения в Артёме. Помощь организации оказывают и сотрудники МЧС, привлечённые губернатором Приморского края и главой Артёмовского городского округа. Также АЭСК смогла наладить сотрудничество с сетевыми компаниями, которые обслуживают абонентов в незатронутых стихией районах Приморья. В итоге к ликвидации последствий катаклизма удалось дополнительно привлечь около двухсот специалистов и 50 единиц техники. И сейчас группировка аварийных бригад АЭСК в Артёме — одна из самых многочисленных и оснащённых. Сейчас ситуацию с электроснабжением в Артёме удалось значительно улучшить, однако работы ещё осталось немало. Особенно — в частном секторе. Для скорейшей ликвидации всех последствий ледяного шторма энергетики работают круглосуточно и задействуют все имеющиеся ресурсы.

