Электроснабжение всех потребителей в районе Луговой восстановлено

Электроснабжение всех потребителей в районе Луговой восстановлено
Электроснабжение всех потребителей в районе Луговой восстановлено
Сегодня, 16:33ОбществоФото: Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК»)
Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») восстановили электроснабжение потребителей во Владивостоке, запитанных от подстанции «Луговая».

— Возобновлена подача электроэнергии во все социально-значимые объекты, а также жилые дома по улицам Спортивная, Фадеева, Трамвайная, Шепеткова, — сообщили в пресс-службе ДРСК.

Напомним, сегодня около 11 часов утра произошло возгорание на подстанции «Луговая». Был повреждён трансформатор (Т-2). После ликвидации возгорания энергетики Приморских электрических сетей совместно со специалистами ВПЭС приступили е переводу нагрузки на резервные источники питания. В первую очередь к электроснабжению были подключены социально-значимые объекты. В 15.26 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

Одновременно с переводом нагрузки энергетиками Приморских электрических сетей на подстанции были организованы ремонтные работы, которые продолжатся до полного приведения схемы в исходное состояние.

Сюжеты:
Приморье
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Владивостокэнергетика
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