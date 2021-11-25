Электроснабжение всех потребителей в районе Луговой восстановлено

— Возобновлена подача электроэнергии во все социально-значимые объекты, а также жилые дома по улицам Спортивная, Фадеева, Трамвайная, Шепеткова, — сообщили в пресс-службе ДРСК.
Напомним, сегодня около 11 часов утра произошло возгорание на подстанции «Луговая». Был повреждён трансформатор (Т-2). После ликвидации возгорания энергетики Приморских электрических сетей совместно со специалистами ВПЭС приступили е переводу нагрузки на резервные источники питания. В первую очередь к электроснабжению были подключены социально-значимые объекты. В 15.26 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.
Одновременно с переводом нагрузки энергетиками Приморских электрических сетей на подстанции были организованы ремонтные работы, которые продолжатся до полного приведения схемы в исходное состояние.