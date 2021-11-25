Электроснабжение всех потребителей в районе Луговой восстановлено

Напомним, сегодня около 11 часов утра произошло возгорание на подстанции «Луговая». Был повреждён трансформатор (Т-2). После ликвидации возгорания энергетики Приморских электрических сетей совместно со специалистами ВПЭС приступили е переводу нагрузки на резервные источники питания. В первую очередь к электроснабжению были подключены социально-значимые объекты. В 15.26 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.