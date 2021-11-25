Приморец оставил без наследства жительницу Краснодарского края

Приморец оставил без наследства жительницу Краснодарского края
Приморец оставил без наследства жительницу Краснодарского края
Сегодня, 11:30ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Ранее в полицию обратилась 65-летняя жительница Краснодарского края, заявившая о пропаже крупной суммы с банковской карты.

В ходе следствия установлено, что заявительница, спустя полгода после смерти родственницы, вступая в права наследства, обнаружила, что с карты умершей списано более 200 тысяч рублей. Сама владелица карты деньги снять не могла — она умерла накануне.

— Сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, похитившего деньги. Им оказался 28-летний житель Находки. В январе этого года, случайно оказавшись в квартире одинокой женщины, он воспользовался моментом и похитил банковскую карту пожилого человека, к которой был прилеплен листок с пин-кодом, — сообщила руководитель пресс-службы краевого УМВД РФ Ирина Сырова.

Злоумышленник в тот же день снял в разных банкоматах города 201 тысячу рублей.

В отношении задержанного следователем отдела МВД России по городу Находка было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают лишения свободы на срок до 6 лет.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Сюжеты:
Приморье
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