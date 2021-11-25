Приморец оставил без наследства жительницу Краснодарского края

В ходе следствия установлено, что заявительница, спустя полгода после смерти родственницы, вступая в права наследства, обнаружила, что с карты умершей списано более 200 тысяч рублей. Сама владелица карты деньги снять не могла — она умерла накануне.
— Сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, похитившего деньги. Им оказался 28-летний житель Находки. В январе этого года, случайно оказавшись в квартире одинокой женщины, он воспользовался моментом и похитил банковскую карту пожилого человека, к которой был прилеплен листок с пин-кодом, — сообщила руководитель пресс-службы краевого УМВД РФ Ирина Сырова.
Злоумышленник в тот же день снял в разных банкоматах города 201 тысячу рублей.
В отношении задержанного следователем отдела МВД России по городу Находка было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают лишения свободы на срок до 6 лет.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.