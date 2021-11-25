Во Владивостоке юристы дадут совет безвозмездно

Во Владивостоке консультировать будут на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи, юридических клиник при вузах, а также в дистанционном формате. День «открытых дверей» пройдёт с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической защиты.