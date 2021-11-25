Во Владивостоке юристы дадут совет безвозмездно

Во Владивостоке консультировать будут на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи, юридических клиник при вузах, а также в дистанционном формате. День «открытых дверей» пройдёт с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической защиты.
Бесплатную юридическую помощь гражданам окажут практикующие юристы и адвокаты: сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, краевой прокуратуры, Приморской краевой нотариальной палаты, Управления Росреестра по Приморскому краю, Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Студенты юридических клиник при вузах составят письменные документы правового характера.
В ассоциации обращают внимание на необходимость предварительной записи на приём по телефону.
Центры приёма граждан 26 ноября во Владивостоке:
— Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Океанский проспект, д. 13, офис 406. Тел.: 8 908 974-94-68;
— Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Тел.: 8 (42-32) 41-08-85, 8 (423)-241-29-56;
— Управление Росреестра по Приморскому краю. Тел.: 8 (42-32) 60-49-44,
8 (423) 260-49-45, 8 (423) 260-49-46;
— Юридическая компания «Перспектива». Ул. Посьетская, д. 40 офис 2. Тел.: 8 924 422-40-00;
— ООО Правовой холдинг «Профиль-Владивосток». Партизанский пр-кт, д. 52, офис 2, Тел.: 8 967 958-20-00;
— Адвокатская палата Приморского края. Тел.: 8 914 710-41-80;
— Юридическая клиника «Эфора» Юридической школы ДВФУ. Остров Русский, п. Аякс, д. 10, кампус ДВФУ, корпус А, уровень 4, кабинет А428. Тел.: 8 (42-32) 40-22-86;
— Юридическая клиника Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Ул. Стрелковая, 16Б, к. 101. Тел: 8 (423) 261-46-48.
Общественный совет при ОМВД России по городу Артёму: тел. 8 924 238-26-79.