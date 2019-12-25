Более 9 тыс. жителей Хабаровского края рискуют остаться без новогодних каникул за границей

«Для энергетиков сбор денежных средств с потребителей за отпущенные ресурсы крайне важен, т.к. именно от этого зависит своевременное поведение ремонтных кампаний, подготовка к ОЗП и, как следствие, безаварийная надежная работа энергосистемы Дальнего Востока, - отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий БОГДАНОВСКИЙ. - В настоящее время на принудительном исполнении в службе судебных приставов Хабаровского края находится около 20 тыс. исполнительных документов на сумму более 384 млн рублей в отношении физических лиц. Подобные рейды, проводимые совместно со службой судебных приставов по взысканию долгов с неплательщиков в принудительном порядке, являются крайней, но эффективной мерой воздействия на должников. При этом, мы понимаем, что у людей бывают разные ситуации, поэтому всегда готовы к диалогу. Возможность заключения договора по реструктуризации долгов за отопление и ГВС для некоторых граждан является оптимальным решением, чтобы в дальнейшем не накапливать долг и пеню за потребленные энергоресурсы».