"Соцпакет" приморцев стал объемнее

На последнем в 2019 году заседании парламент региона одобрил важные социальные законы Блок законопроектов, связанных с повышением социальной защищенности юных и пожилых приморцев, а также ряда льготных категорий граждан, рассмотрели 18 декабря депутаты Законодательного Собрания. Все вновь предусмотренные меры поддержки уже нашли отражение в бюджете региона на 2020 год. Прежде, чем приступить к социальным вопросам, краевые парламентарии завершили рассмотрение проекта бюджета Приморского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, одобрив его в третьем чтении. В 2020 году доходы краевой казны составят 136,8 млрд рублей, расходы – 141,6 млрд рублей. Размер дефицита запланирован на уровне 4,8 млрд рублей – как отметили депутаты, это гораздо меньше, чем в прошлые годы. - К третьему чтению от администрации края поступили предложения по ведомственной структуре расходов бюджета на 2020-2022 годы с учетом поправок, принятых Законодательным Собранием во втором чтении. Также проведена лингвистическая экспертиза законопроекта, - уточнил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. - Бюджет остается социально направленным. Я уже называл его бюджетом социальной ответственности, потому что в нем финансово обеспечены все те законы, которые были приняты в конце 2018 года и за весь 2019 год по инициативе главы края Олега КОЖЕМЯКО и направлены на социальную поддержку населения Приморского края, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК. С заботой о детях и «детях войны» Следует отметить, что в 2020 году перечень мер социальной поддержки жителей Приморья значительно расширится. Это произойдет благодаря законам, одобренным депутатами ЗС ПК 18 декабря. В частности, принятый в октябре 2018 года краевой закон «О детях войны» был дополнен пунктом, по которому граждане этой категории вправе получать 50% компенсацию от стоимости проезда в городских и междугородних автобусах, железнодорожном и водном транспорте в пределах края, причем компенсация распространяется на проездные билеты. Компенсировать половину стоимости смогут и «дети войны», пользующиеся услугами местных авиалиний Приморья. Совокупный размер компенсационных выплат не может превышать 20 тысяч рублей в год, однако для тех, кто проживает в отдаленных районах и вынужден добираться во Владивосток самолетом, лимит компенсаций составит 30 тысяч рублей. Благодаря решению краевых законодателей, оперативно одобривших поправки, новой льготой «дети войны» смогут пользоваться уже с 1 января 2020 года. Как уточнил врио вице-губернатора Приморья Сергей МАКСИМЧУК, сейчас в регионе проживает более 105 тысяч граждан данной категории – это все, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Изменения также внесены в краевой закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». Благодаря этому решению ЗС ПК в 2020 году ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, труженикам тыла и ветеранам труда Приморского края (всего около 142 тысяч человек) на 3,7% увеличат размер ежемесячных денежных выплат; с 2021 года индексация выплаты станет ежегодной. Другой принятый 18 декабря закон позволит помочь неработающим пенсионерам с доходами ниже величины прожиточного минимума пенсионера (около 10,6 тысяч рублей на данный момент). Такие граждане в 2020-2024 годах станут получателями новой ежегодной выплаты в размере 6 тысяч рублей. «Социальное такси» выезжает Кроме того, депутаты ЗС Приморья поддержали инициативу губернатора о начале внедрения «социального такси» в регионе. По словам председателя комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяны КОСЬЯНЕНКО, пилотный проект в этой сфере стартует во Владивостоке с 1 марта. Предполагается, что отобранная по конкурсу организация будет доставлять инвалидов I группы и детей-инвалидов к таким объектам, как медицинские организации, МФЦ, отделения Пенсионного фонда, соцзащиты, вокзалы, аэропорт и ряд других. Инвалиды смогут пользоваться услугой не более чем с двумя сопровождающими лицами, а объем расходов на предоставление «социального такси» составит до 10 тысяч рублей в год на человека. Также 18 декабря парламентарии уточнили порядок расчета субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. В частности, расширен перечень учебных расходов, что позволит учебным заведениям Приморья приобретать за счет субвенций оборудование для лицензированных медицинских кабинетов. Наконец, в ходе последнего в 2019 году заседания депутаты ЗС ПК согласовали кандидатуру нового Уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае. Эту должность займет руководитель благотворительного фонда «Владмама» Ольга РОМАНОВА – ранее ее кандидатура получила одобрение со стороны губернатора Олега Кожемяко и федерального детского омбудсмена Анны КУЗНЕЦОВОЙ. Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

