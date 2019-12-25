"Соцпакет" приморцев стал объемнее

Кроме того, депутаты ЗС Приморья поддержали инициативу губернатора о начале внедрения «социального такси» в регионе. По словам председателя комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяны КОСЬЯНЕНКО, пилотный проект в этой сфере стартует во Владивостоке с 1 марта. Предполагается, что отобранная по конкурсу организация будет доставлять инвалидов I группы и детей-инвалидов к таким объектам, как медицинские организации, МФЦ, отделения Пенсионного фонда, соцзащиты, вокзалы, аэропорт и ряд других. Инвалиды смогут пользоваться услугой не более чем с двумя сопровождающими лицами, а объем расходов на предоставление «социального такси» составит до 10 тысяч рублей в год на человека.