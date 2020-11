Топ-7 профессий, потребность в специалистах которых увеличивается быстрее всего

Число вакансий в отечественных компаниях по итогам II квартала превысило 1,1 млн. Это рекордное значение как минимум с 2016 года

За прошедший год на рынке труда значительнее всего выросло число вакансий преподавателей вузов, школьных учителей и рабочих-сборщиков. В топ-7 специальностей, спрос на которые увеличился больше всего, также вошли воспитатель детсада, механик, специалист по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), охранник и работник, оказывающий услуги по индивидуальному уходу. Бум спроса на специалистов в сфере образования, занявших сразу три строчки в рейтинге, связан с расширением сети школ, университетов и детсадов, поясняют эксперты. Число вакансий профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций высшего образования выросло на 35%. Это зафиксировали специалисты Минтруда, сравнив предложения работодателей в сентябре 2019-го и годом ранее, сообщили «Известиям» в ведомстве. В абсолютном выражении спрос в этой сфере не столь впечатляет: в стране «всего» 5,3 тыс. свободных мест. Также чиновники отметили значительный рост числа вакансий для педагогических работников в средней школе: спрос увеличился на четверть, до 26 тыс. предложений. На 22% чаще работодатели стали искать сборщиков, для них в сентябре было 15,1 тыс. вакантных мест. В середине рейтинга востребованных профессий оказались специалисты по информационно-коммуникационным технологиям. За год число вакансий в этой сфере выросло на 16%, до 8,6 тыс. Количество предложений о найме рабочих на металлообрабатывающие и машиностроительные производства — механиков и ремонтников — увеличилось на 14%, до 166 тыс. На 11% возросло и число вакансий педагогических работников в начальном и дошкольном образовании (15,3 тыс.). Наконец, последние строчки рейтинга с ростом спроса по 9,1% занимают специалисты служб, осуществляющих охрану граждан и собственности (78,2 тыс. предложений), и работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу (5,9 тыс.). Нехватка педагогических кадров - традиционная проблема отрасли, считает президент Всероссийского фонда образования Сергей КОМКОВ. В последнее время ситуация заметно обострилась, поэтому появление трех позиций из этой сферы в рейтинге дефицитных профессий вполне ожидаемо. - Около 20 лет сельские малокомплектные школы закрывали, малые организации объединяли в большие центры образования. После того как на проблему указал президент (в ходе «прямой линии» в прошлом году, после жалобы жителей поселка Старая Суртайка Алтайского края, Владимир ПУТИН заявил, что сельские школы закрываться не должны. Начался обратный процесс, и в школы требуются учителя. Самый большой дефицит - преподавателей младших классов, - сказал эксперт. По его словам, схожие процессы происходят и в высшем образовании. За 2014–2017 годы, когда Рособрнадзор активно отзывал лицензии, число вузов сократилось почти вдвое. Теперь же началось обратное движение: открываются новые университеты и филиалы, туда требуются преподаватели. Растущий спрос на специалистов по информационно-коммуникационным технологиям продиктован требованиями времени и развитием современных технологий, отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья ЖАРСКИЙ. По его словам, с начала года количество вакансий в одной только области блокчейн-технологий выросло на 26%. Также повышенный спрос отмечается на программистов, разработчиков, инженеров, специалистов в области управления проектов, добавил он. При этом подходящих кадров на эти должности немного, поэтому поиск кандидатов зачастую затягивается, отметил эксперт. Отчасти дефицит сотрудников некоторых специальностей связан с низким качеством вакансий, считает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр САФОНОВ. - Кто же захочет пойти тренером в детскую спортивную школу при окладе в 8 тыс. рублей? Это, между прочим, реальная вакансия. В некоторых сферах большой дефицит кадров как раз из-за непривлекательных условий труда, - рассказал эксперт. По данным Росстата, число вакансий в отечественных компаниях по итогам II квартала превысило 1,1 млн. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру». Нехватка персонала связана как с сокращением экономически активного населения, так и с развитием новых проектов, говорят специалисты. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter