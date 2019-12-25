Топ-7 профессий, потребность в специалистах которых увеличивается быстрее всего

В середине рейтинга востребованных профессий оказались специалисты по информационно-коммуникационным технологиям. За год число вакансий в этой сфере выросло на 16%, до 8,6 тыс. Количество предложений о найме рабочих на металлообрабатывающие и машиностроительные производства — механиков и ремонтников — увеличилось на 14%, до 166 тыс. На 11% возросло и число вакансий педагогических работников в начальном и дошкольном образовании (15,3 тыс.). Наконец, последние строчки рейтинга с ростом спроса по 9,1% занимают специалисты служб, осуществляющих охрану граждан и собственности (78,2 тыс. предложений), и работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу (5,9 тыс.).