Глядя назад: Самые интересные события минувшей недели — в обзоре «Золотого Рога»

Самолет, снег и аресты - неделя с 18 по 24 января была наполнена громкими событиями. Каждое из них заслуживает пристального внимания. Чем запомнилась ушедшая неделя – в обзоре «Золотого Рога».

АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА В понедельник, 18 января, в аэропорту Владивостока произошла аварийная посадка самолёта. При посадке была повреждена шина шасси. На борту самолёта находились только члены экипажа, никто из них не пострадал. Это был учебно-тренировочный рейс без пассажиров, который выполнял небольшой самолёт DHC-6 авиакомпании «Аврора». Тренировка была по внутрикраевым перевозкам. Из-за эвакуации лайнера с посадочной полосы после ЧП два рейса — из Петропавловска-Камчатского и в Якутию — были перенесены на запасные аэродромы. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России после инцидента начало процессуальную проверку по факту повреждения шины шасси самолёта. (263 статья УК РФ, нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта). ПОДГОТОВКА К НЕПОГОДЕ Добрую половину минувшей недели приморцев готовили к удару стихии, который придётся на 26–27 января. Изначально глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что циклон принесёт в Приморье снега в 2 раза больше, чем два предыдущих январских снегопада вместе взятые. Позже начала вырисовываться более детальная картина, и Борис Викторович объяснил, что повторения ледяного дождя, как в ноябре прошлого года, не будет. Процессы, которые происходили в ноябре, отличаются от тех, которые придут в Приморье во вторник. 26 января с прохождением атмосферного фронта в Приморском крае ожидается мокрый снег, на побережье не исключён и дождь. Вполне вероятно налипание мокрого снега на проводах. На дорогах, особенно на перевалах, будут гололедица и снежный накат. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, сотрудники Примгидромета следят за синоптическими картами, спасатели передали экстренное предупреждение и начали рассылку тревожных сообщений. ГРОМКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ В среду, 20 января, стало известно о задержании по делу о взятке высокопоставленного чиновника — заместителя начальника Управления муниципальной собственности города Владивостока. По данным СК, в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, осенью 2020 года чиновник мэрии Владивостока, посредник и житель дальневосточной столицы, в пользовании которого находился земельный участок в районе улицы Сахарный Ключ, договорились между собой о передаче денег в сумме 3,7 миллионов рублей за оформление земли на подставное лицо, имеющее льготы при получении участков. Предполагалось, что впоследствии территория будет переоформлена на фактического пользователя. В декабре прошлого года заместителю начальника Управления муниципальной собственности города Владивостока была передана первая часть взятки — один миллион рублей. Деньги чиновнику пришли через посредника. 19 января 2021 года сотрудник мэрии получил ещё 2,7 миллиона рублей за решение вопроса о получении таким же способом ещё одного земельного участка. Мужчина не подозревал, что делом уже заинтересовались сотрудники силовых структур, и часть купюр является муляжом. КОМАНДИРОВКА ГУБЕРНАТОРА Глава Приморья на этой неделе побывал с рабочими визитами в Москве и Санкт-Петербурге. В северной столице Олег Кожемяко встретился с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, чтобы обсудить строительство газопроводов в Приморье — в развитие газификации региона планируется вложить около 25 миллиардов рублей. Также Олег Николаевич побывал на премьерном показе спектакля «Тысяча и одна ночь» Приморской сцены Мариинского театра во время своей поездки в Санкт-Петербург. На встрече с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, которая прошла уже в Москве, Кожемяко затронул основные темы по сохранению экологии в крае. А на совещании под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова губернатор заявил о том, что приступать к строительству надежной ЛЭП на острове Русский во Владивостоке необходимо уже сейчас, для этого есть все условия. Встреча была посвящена итогам ликвидации последствий ледяного дождя, который обрушился на край 19 ноября прошлого года. ДВА УГОЛОВНЫХ Во Владивостоке возбудили два уголовных дела против участников субботнего митинга в центре. В обоих случаях речь идёт о нападении на сотрудников полиции. Одного из нападавших, 28-летнего мужчину, правоохранители задержали, второму удалось скрыться в толпе, но его разыскивают. Делами занимается Следственный комитет РФ по Приморскому краю. Жертвы нападения невредимы, однако факты нанесения им ударов в область головы и тела зафиксированы на видео. ПРАВДА ПРО МЫШКУ Сбитая дрифтером-субаристом и подпаленная фейерверком скульптура «Мышка на сыре» до сих пор жива и ждёт своей утилизации на складе компании- изготовителя. Лежать под открытым небом, накрытая тентом, мышка будет еще около года — пока не закончатся все судебные разбирательства, связанные с ней. До сих пор мышка, которую, кстати, зовут Вероника, не утилизирована. Пока она лежит на складе компании-производителя и ждет. Ждет, когда же будут завершены все судебные разбирательства с горе-дрифтером. «Наши юристы ведут сейчас это дело. Так долго все происходит из-за того, что в начале 2020 года суды не работали из-за коронавируса и многие дела откладывались и переносились. Сейчас некоторые судебные процессы возобновились, но идут они также медленно. Юридический отдел говорит, что итог всего дела настанет еще не скоро. Может, придется подождать до конца года», — рассказал технический директор компании-подрядчика Андрей Рукасуев. Также, по его словам, «Мышку на сыре» будут утилизировать по всем правилам. Для того, чтобы отвезти её на полигон ТБО, будет вызвана машина от специальной лицензированной организации, которая выдаст все акты о том, что изделие ушло на утилизацию и заберет фигуру. Кстати говоря, часть стоимости несчастной мышки Вероники компенсировала страховая компания – речь идет о 400 тысячах. Однако само изделие стоит дороже. Разницу должен будет компенсировать водитель, «убивший» символ 2020 года. Создатели фигуры предложили ему элегантный выход из ситуации. «Через инспекторов полиции обращались к этому горе-дрифтеру с предложением, что мы готовы простить ему эти 235 тысяч рублей. Но только при двух условиях: он должен был через СМИ покаяться о содеянном и принести нам и жителям нашего города извинения. Сказать, что он осознает, что центральная площадь города - это не гоночный трек и что впредь он будет с уважением относиться к окружающим. Еще одним условием были добровольные общественные работы в новогоднюю ночь: за свой проступок предложили ходить и подметать центральную площадь Владивостока. Жилеточку бы надел, на ней бы написал, что «я тот самый дрифтер». Извинился бы прилюдно. И долг бы ему был прощен», — рассказал Андрей Рукасуев. Но на компанию никто не вышел: ни адвокат, ни родители дрифтера, ни сам виновник. Юрий РОГОВ.

