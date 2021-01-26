Глядя назад: Самые интересные события минувшей недели — в обзоре «Золотого Рога»

«Через инспекторов полиции обращались к этому горе-дрифтеру с предложением, что мы готовы простить ему эти 235 тысяч рублей. Но только при двух условиях: он должен был через СМИ покаяться о содеянном и принести нам и жителям нашего города извинения. Сказать, что он осознает, что центральная площадь города - это не гоночный трек и что впредь он будет с уважением относиться к окружающим. Еще одним условием были добровольные общественные работы в новогоднюю ночь: за свой проступок предложили ходить и подметать центральную площадь Владивостока. Жилеточку бы надел, на ней бы написал, что «я тот самый дрифтер». Извинился бы прилюдно. И долг бы ему был прощен», — рассказал Андрей Рукасуев.