В федеральный закон о безнадзорных животных планируют внести изменения в пользу безопасности людей

В федеральный закон о безнадзорных животных планируют внести изменения в пользу безопасности людей
В федеральный закон о безнадзорных животных планируют внести изменения в пользу безопасности людей
Вчера, 16:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье создана рабочая группа по разработке корректировок в краевой закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными».

Проект поправок депутатам должны представить уже на следующем заседании приморского парламента. В пресс-службе региона отметили, что изменения в законе о безнадзорных животных должны быть направлены, прежде всего, на сохранение жизни людей.

Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов поддержал инициативу Приморья и подчеркнул, что соответствующие предложения дальневосточных регионов по изменению федерального закона будут направлены Генеральному прокурору России.

По его словам факты нападения собак зафиксированы в Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), на Камчатке, в Хабаровском крае, Еврейской автономной области.

— Это многолетняя проблема, которую необходимо кардинальным образом решить с точки зрения приоритета безопасности людей. До конца недели ожидаем от прокуроров субъектов ДФО соответствующие предложения, а на следующей неделе обобщим эту практику и будем формулировать предложения для Генерального прокурора России по изменению нормативного регулирования на федеральном уровне, — подчеркнул прокурор.

Сюжеты:
Приморье
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