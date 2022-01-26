В федеральный закон о безнадзорных животных планируют внести изменения в пользу безопасности людей

— Это многолетняя проблема, которую необходимо кардинальным образом решить с точки зрения приоритета безопасности людей. До конца недели ожидаем от прокуроров субъектов ДФО соответствующие предложения, а на следующей неделе обобщим эту практику и будем формулировать предложения для Генерального прокурора России по изменению нормативного регулирования на федеральном уровне, — подчеркнул прокурор.