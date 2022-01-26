В федеральный закон о безнадзорных животных планируют внести изменения в пользу безопасности людей

Проект поправок депутатам должны представить уже на следующем заседании приморского парламента. В пресс-службе региона отметили, что изменения в законе о безнадзорных животных должны быть направлены, прежде всего, на сохранение жизни людей.
Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов поддержал инициативу Приморья и подчеркнул, что соответствующие предложения дальневосточных регионов по изменению федерального закона будут направлены Генеральному прокурору России.
По его словам факты нападения собак зафиксированы в Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), на Камчатке, в Хабаровском крае, Еврейской автономной области.
— Это многолетняя проблема, которую необходимо кардинальным образом решить с точки зрения приоритета безопасности людей. До конца недели ожидаем от прокуроров субъектов ДФО соответствующие предложения, а на следующей неделе обобщим эту практику и будем формулировать предложения для Генерального прокурора России по изменению нормативного регулирования на федеральном уровне, — подчеркнул прокурор.