В Приморье заслуженный артист России стал «просто артистом»

В Приморье заслуженный артист России стал «просто артистом»
В Приморье заслуженный артист России стал «просто артистом»
Вчера, 14:27ОбществоФото: Золотой Рог
Неожиданной оказалась развязка резонансной истории, случившейся с премьерным показом спектакля «До третьих петухов» (18+) в Приморском краевом театре кукол.

Накануне худрук и главный режиссёр театра, заслуженный артист России Вадим Перфилов написал заявление по собственному желанию.

— Невозможно нормально работать. Я просто устал. И здоровья жалко. Написал по собственному желанию, через три минуты у меня в руках была трудовая. Так что я буду просто артистом, как и был раньше, — так прокомментировал свой поступок Вадим Перфилов корр. сетевого издания «Восток-Медиа».

До вступления в должность художественного руководителя театра кукол Вадим Перфилов имел категорию «мастер сцены», что на ранг выше, чем «обычный» актёр. Но теперь он будет трудиться просто актёром.

В театре теперь уже экс-худрук работает с 1993 года. Художественным руководителем был с декабря 2020 года.

В самом Приморском краевом театре кукол известие об уходе Вадима Перфилова с поста произвело сильнейший эффект, труппа в напряжении и неизвестности, обязанности худрука временно исполняет актриса, заведующая труппой Анастасия Капшук.

Напомним, совсем недавно театр оказался в центре крупного скандала, связанного со спектаклем «До третьих петухов» (18+). После двух первых показов он был снят из репертуара по неофициальному распоряжению главы краевого минкульта. Постановка, которая должна была стать первой ласточкой в восстановлении вечернего репертуара театра, вызвала нарекания чиновницы: ей не понравились откровенные наряды кукол, в частности. На 30 января был назначен закрытый просмотр — для чиновников минкульта, чтобы решить окончательно судьбу постановки.

Сюжеты:
Приморье
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