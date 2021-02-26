В Приморье появится новый муниципальный округ

«Мы уже наблюдаем повышение эффективности управляемости территориями, где районы преобразовали в округа, поскольку это позволило упросить структуру местных администраций и осуществить централизацию власти. У глав муниципалитетов и поселений при таком подходе нет возможности перекладывать ответственность друг на друга. Кроме того, он значительно упрощает и участие муниципалитетов в государственных и краевых программах по капитальному ремонту жилья, расселению аварийных и ветхих домов», — рассказал глава департамента внутренней политики Приморского края Захар Овчинников.