Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Их лидеры обратились с просьбой о защите к президенту Владимиру Путину, он объявил о военной операции в Донбассе.

— Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ, — сообщил глава России. Руководитель движения «Приморье — за спорт» Эльмир Валитов считает, что решение президента Владимира Путина провести специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик — верное, потому что это защита не только населения Донбасса, но и всей России. Спортсмен считает, что наш президент — герой. — Мой дед воевал с фашистами — он герой. И все те, кто сейчас освобождает жителей Донбасса, наш братский народ от фашизма — это настоящие герои, — убеждён Эльмир Валитов. Он понимает, что лёгкой победа не бывает и говорит о готовности помочь народу Донбасса. — От себя лично, и от спортивного сообщества региона говорю: мы готовы воевать с фашизмом на любом рубеже и всегда, когда это представится возможным, — заявил Эльмир Валитов.

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