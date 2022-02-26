Эльмир Валитов: "те, кто сейчас освобождает жителей Донбасса от фашизма – настоящие герои"

Эльмир Валитов: "те, кто сейчас освобождает жителей Донбасса от фашизма – настоящие герои"
Эльмир Валитов: "те, кто сейчас освобождает жителей Донбасса от фашизма – настоящие герои"
Сегодня, 18:27ОбществоФото: фото предоставлено героем публикации
Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Их лидеры обратились с просьбой о защите к президенту Владимиру Путину, он объявил о военной операции в Донбассе.

— Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ, — сообщил глава России.

Руководитель движения «Приморье — за спорт» Эльмир Валитов считает, что решение президента Владимира Путина провести специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик — верное, потому что это защита не только населения Донбасса, но и всей России.

Спортсмен считает, что наш президент — герой.

— Мой дед воевал с фашистами — он герой. И все те, кто сейчас освобождает жителей Донбасса, наш братский народ от фашизма — это настоящие герои, — убеждён Эльмир Валитов.

Он понимает, что лёгкой победа не бывает и говорит о готовности помочь народу Донбасса.

— От себя лично, и от спортивного сообщества региона говорю: мы готовы воевать с фашизмом на любом рубеже и всегда, когда это представится возможным, — заявил Эльмир Валитов.

Сюжеты:
Приморье
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