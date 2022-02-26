Военный аналитик Приморья о спецоперации в Донбассе: «исправлять ситуацию надо, иначе будет только хуже»

Военный писатель, аналитик и журналист приморец Алексей Суконкин прогнозирует смену власти в Украине. Он считает, что цели и задачи специальной операции полностью раскрыл в своём заявлении президент России.

Напомним, Владимир Путин в своём заявлении объяснил, как исторические, так и современные предпосылки к принятому решению. Он отметил, что война на Донбассе идёт уже восемь лет, погибло 14 тысяч человек, и это когда-то нужно было прекращать. Киевские власти самоустранились от исполнения принятых на себя Минских договорённостей, выбрав силовой путь решения данного конфликта, который под «науськивание» Запада, казался им вполне приемлемым. Алексей напомнил, что восемь лет украинцы заявляли, что грудью сдерживают российскую армию от её продвижения на запад — что, конечно, само по себе является ложью. — Всё как раз наоборот, и я не вижу необходимости лишний раз пересказывать историю продвижения НАТО на восток, она и так очевидна, — подчёркивает эксперт, констатируя, что сегодня украинским нацистам в реальности пришлось встретиться с вооруженными силами России, которые приступили к операции по принуждению к миру, или, как сказал Владимир Путин, к денацификации и демилитаризации Украины. — Как это происходит, мы видим: обезоруживающий массированный ракетный удар, уничтожение ПВО, затем точечные бомбардировки — все лётчики имеют боевой опыт, приобретённый в Сирии, — рассказывает Алексей и отмечает, что все эти турецкие широко разрекламированные беспилотные разведывательно-ударные «Байрактары» закончились не начавшись: четыре БПЛА было сбито в воздухе, остальные уничтожены на земле, это к вопросу о дутой боевой эффективности. Затем двинулись сухопутные войска, осуществлена высадка тактических воздушных десантов. — Да, будет тяжело, будут потери, но это надо сделать. Как написано в боевом уставе: «решение командира разгромить противника должно быть твёрдым и непреклонно доведено до конца». Что будет потом? На Украине будет новая власть, и я даже уверен, что всенародные выборы покажут нежелание населения и далее видеть в правительстве откровенных националистов, — прогнозирует военный аналитик, полагая, что те, кто запятнал себя кровью мирных жителей Донбасса, будут отвечать перед лицом закона ДНР и ЛНР, а в этих республиках высшей мерой наказания является смертная казнь. По словам Алексея, Украину сделают нейтральным государством, лишённым тяжелого вооружения — его или уничтожат в боях, или вывезут за пределы Украины, как это было с вооружением Грузии в 2008 году. — Иногда, чтобы соседи жили в мире и дружбе, им нужно умыться кровью, — заключил эксперт. Он выразил сожаление, что за прошедшие 30 лет наши страны и наши народы дошли до такого состояния, что одному приходится приводить в чувство другого, но исправлять ситуацию надо, иначе будет только хуже. Ведь нынешний руководитель Украины угрожает уже ядерной бомбой, которую он хочет создать.

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