Жители Славянки просят губернатора и полпреда повлиять на вонь «Востокбункера»

Очевидную практически любому человеку без симптомов омикрона проблему не могут решить даже местные депутаты. Граждан они потчуют историями о том, что тоже что-то делают, но «воз и ныне там», а также о том, что необходима коллективная жалоба, чтобы депутаты могли от слов перейти к делу.