Жители Славянки в соцсетях призвали на помощь в решении их проблемы главу Приморского края и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Об этом сообщает Instagram-паблик slavynka.live
Согласно одной из популярных баек, автомеханик после душа всё еще пахнет мазутом и WD-40. Но его женщина думает, что это особые духи и просто без ума от этого запаха.
Воздух вокруг ЗАО «Востокбункер», судя по сообщениям жителей жемчужины Хасанского района Славянки, уже не один год подряд пахнет именно мазутом и выхлопными газами. А вместе с воздухом ароматным ядовитым амбрэ пропитываются волосы, одежда и даже шерсть домашних животных. Местные жительницы ответственно заявляют, что подобный парфюм им совершенно не по вкусу.
«Аромат стоит, как будто машина прям газами шлёпает», — прокомментировала одна гражданка.
Жители Славянки регулярно жалуются, что разогретый в резервуарах «Востокбункера» мазут, по их мнению, натурально отравляет воздух парами бензапирена. Вещество имеет крайне специфический запах, из-за чего местные жители потеряли возможность дышать чистым воздухом, прогуливаться по морю и даже сушить одежду за окном.
Уйма жалоб, поданных во всевозможные инстанции разного уровня, не принесли никакого видимого результата. Трубы всё так же дымят, а благодаря сильному ветру зловоние распространяется по всему районному центру.
Очевидную практически любому человеку без симптомов омикрона проблему не могут решить даже местные депутаты. Граждан они потчуют историями о том, что тоже что-то делают, но «воз и ныне там», а также о том, что необходима коллективная жалоба, чтобы депутаты могли от слов перейти к делу.
Абсолютно неясно, как после такого количество видеозаписей с жалобами очевидцев на проблему не отреагировало ни одно профильное ведомство, а в особенности Росприрод- и Роспотребнадзоры.
Напомним, в предыдущем номере «Золотого Рога» мы опубликовали расследование деятельности бенефициаров ЗАО «Востокбункер». В попытке вывести стратегический активы через офшор в Гонконге под «прикрытием» гражданина Украины будет разбираться Арбитражный суд Приморского края.