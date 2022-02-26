Жители Славянки просят губернатора и полпреда повлиять на вонь «Востокбункера»

Жители Славянки просят губернатора и полпреда повлиять на вонь «Востокбункера»
Жители Славянки просят губернатора и полпреда повлиять на вонь «Востокбункера»
Сегодня, 10:13ОбществоФото: "Золотой Рог"
Значительная территория в Славянке вокруг предприятия «Востокбункер», если верить написанному в интернете, привлекает своим запахом женщин. Однако местные жители думают совершенно иначе.

Жители Славянки в соцсетях призвали на помощь в решении их проблемы главу Приморского края и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Об этом сообщает Instagram-паблик slavynka.live

Согласно одной из популярных баек, автомеханик после душа всё еще пахнет мазутом и WD-40. Но его женщина думает, что это особые духи и просто без ума от этого запаха.

Воздух вокруг ЗАО «Востокбункер», судя по сообщениям жителей жемчужины Хасанского района Славянки, уже не один год подряд пахнет именно мазутом и выхлопными газами. А вместе с воздухом ароматным ядовитым амбрэ пропитываются волосы, одежда и даже шерсть домашних животных. Местные жительницы ответственно заявляют, что подобный парфюм им совершенно не по вкусу.

«Аромат стоит, как будто машина прям газами шлёпает», — прокомментировала одна гражданка.

Жители Славянки регулярно жалуются, что разогретый в резервуарах «Востокбункера» мазут, по их мнению, натурально отравляет воздух парами бензапирена. Вещество имеет крайне специфический запах, из-за чего местные жители потеряли возможность дышать чистым воздухом, прогуливаться по морю и даже сушить одежду за окном.

Уйма жалоб, поданных во всевозможные инстанции разного уровня, не принесли никакого видимого результата. Трубы всё так же дымят, а благодаря сильному ветру зловоние распространяется по всему районному центру.

Очевидную практически любому человеку без симптомов омикрона проблему не могут решить даже местные депутаты. Граждан они потчуют историями о том, что тоже что-то делают, но «воз и ныне там», а также о том, что необходима коллективная жалоба, чтобы депутаты могли от слов перейти к делу.

Абсолютно неясно, как после такого количество видеозаписей с жалобами очевидцев на проблему не отреагировало ни одно профильное ведомство, а в особенности Росприрод- и Роспотребнадзоры.

Напомним, в предыдущем номере «Золотого Рога» мы опубликовали расследование деятельности бенефициаров ЗАО «Востокбункер». В попытке вывести стратегический активы через офшор в Гонконге под «прикрытием» гражданина Украины будет разбираться Арбитражный суд Приморского края.

Сюжеты:
Приморье
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экологияПриморье
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