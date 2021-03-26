В Приморье молодые летчики отрабатывают ведение воздушного боя

На аэродроме «Центральная Угловая» в Приморском крае молодые летчики истребительной авиационной части армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на истребителях Су-30СМ, Су-35С и истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ отрабатывают тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника.
В ходе выполнения полётов лётчики, которые только в прошлом году надели лейтенантские погоны, выполняют упражнения курса боевой подготовки в небе. Особое внимание уделяется технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров и условным применением вооружения истребителей.
Полёты выполняются в светлое время суток на малых и средних высотах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.