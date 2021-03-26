В Приморье молодые летчики отрабатывают ведение воздушного боя

В ходе выполнения полётов лётчики, которые только в прошлом году надели лейтенантские погоны, выполняют упражнения курса боевой подготовки в небе. Особое внимание уделяется технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров и условным применением вооружения истребителей.