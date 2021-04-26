Обязательную аттестацию ввели в России для экскурсоводов и гидов-переводчиков по инициативе Приморья

Согласно закону, экскурсоводами смогут работать только граждане России в том регионе, где они были аттестованы. Сертификаты будет выдавать аттестационная комиссия, а Ростуризм создаст единый федеральный реестр, куда регионы должны будут вносить сведения обо всех, кто прошел аттестацию.
Инициировало разработку нового закона правительство Приморского края — в регионе добровольная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков проводится с 2017 года.
«Эту практику необходимо было масштабировать и унифицировать. Нововведения помогут навести порядок в сфере экскурсионных услуг, создать качественный, понятный и безопасный сервис для туристов. Аттестация важна, как с образовательной точки зрения, так и со стороны формирования благоприятной туристической среды. Важно, чтобы турист не только получил достоверные знания о регионе, но и захотел в него вернуться», — заявил зампред правительства Приморья Константин Шестаков.
Законом определены основные критерии аттестации, прописаны требования к образованию, стажу работы и профессиональным навыкам экскурсоводов и гидов-переводчиков. Квалификацию нужно будет подтверждать каждые пять лет.
Новый закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.
Специалисты отмечают, что Приморский край стал первым российским субъектом, который решил проводить добровольную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков для повышения конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством повышения качества обслуживания, защиты прав потребителей экскурсионных услуг, обеспечения безопасности туристов на территории Приморского края.
В региональный реестр на данный момент внесено 48 специалистов.