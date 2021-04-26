Суворовцы Уссурийска увековечили память преподавателя-фронтовика

Суворовцы Уссурийска увековечили память преподавателя-фронтовика
Суворовцы Уссурийска увековечили память преподавателя-фронтовика
Сегодня, 10:26ОбществоФото: сайт МинобороныНа церемонии присутствовало командование общевойсковой армии ВВО в Приморье
В Уссурийском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, которая посвящена участнику Великой Отечественной войны, преподавателю Уссурийского (бывшего Курского) суворовского военного училища, автору многочисленных книг Петру Александровичу Михину.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, на торжественной церемонии, приуроченной к столетию со дня рождения Петра Александровича, присутствовали не только воспитанники и преподавательский состав училища, но и командование общевойсковой армии ВВО в Приморье.

Мемориальная доска закреплена на гаубице М–30 - именно на таком орудии воевал будущий преподаватель математики УСВУ в годы Великой Отечественной войны и при разгроме милитаристической Японии.

Мемориальная доска закреплена на гаубице М–30
Фото:сайт Минобороны

«…Честь и слава войну, писателю, учителю и наставнику, почетному гражданину, лауреату и победителю конкурсов писателей и журналистов. Человеку, который жизнью своей внес весомый исторический значимый вклад в летопись нашей Родины! Этот день символизирует не только память его потомков, а сплочение народа в сохранении славы и чести достойных мужей Отечества! Сохраним и передадим значимые имена и события, составляющие историю нашей страны! Сохраним и приумножим наши общие ценности: высокое патриотическое сознание, чувство уважения к собственной истории, любовь к близким и верность нашему Отечеству!» – отметил в своем выступлении командующий объединением ВВО генерал–майор Алексей Подивилов.

Петр Михин - кавалер многих боевых и трудовых наград, заслуженный учитель РСФСР, член союз писателей и союза журналистов России, автор серии книг о Великой Отечественной войне. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Сюжеты:
Приморье
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образованиеУссурийскМинобороныДень Победы
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