Суворовцы Уссурийска увековечили память преподавателя-фронтовика

«…Честь и слава войну, писателю, учителю и наставнику, почетному гражданину, лауреату и победителю конкурсов писателей и журналистов. Человеку, который жизнью своей внес весомый исторический значимый вклад в летопись нашей Родины! Этот день символизирует не только память его потомков, а сплочение народа в сохранении славы и чести достойных мужей Отечества! Сохраним и передадим значимые имена и события, составляющие историю нашей страны! Сохраним и приумножим наши общие ценности: высокое патриотическое сознание, чувство уважения к собственной истории, любовь к близким и верность нашему Отечеству!» – отметил в своем выступлении командующий объединением ВВО генерал–майор Алексей Подивилов.