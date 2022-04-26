Кравцовские водопады в Приморье будут всегда поддерживать в чистоте

Кравцовские водопады в Приморье будут всегда поддерживать в чистоте
Кравцовские водопады в Приморье будут всегда поддерживать в чистоте
Сегодня, 13:13ОбществоФото: leopard-land.ru
Вход на территорию Кравцовских водопадов в Приморском крае теперь придётся оплачивать. В ФГБУ «Земля леопарда» объяснили необходимость нововведения. По словам специалистов, платный вход позволит содержать популярное место в чистоте.

Ранее, в начале 2022 года, на Кравцовских водопадах обустроили более 360 метров настильной тропы. Это было необходимо, чтобы туристы перестали превращать живописный уголок Хасанского района в утоптанную пустошь.

По словам директора нацпарка, место крайне популярно и за выходные тут проходят тысячи людей.

Помимо тропы были оборудованы мост через реку, видовые площадки, места для отдыха, беседки и даже зоны для барбекю. К объекту подведено электроснабжение, установлен санблок. На территории работает пункт охраны.

Вторым этапом благоустройства стало введение платы за вход. По словам специалистов, собранные деньги пойдут на поддержание благоустройства территории и регулярную уборку.

Для поддержания объекта в исправном состоянии и чистоте с 23 апреля 2022 года введена плата за посещение тропы: 200 руб. для взрослого и 100 руб. – для детей и пенсионеров.

Сюжеты:
Приморье
Приморьеэкологиятуризм"Земля леопарда"
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