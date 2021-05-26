Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открылись во Владивостоке

Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открылись во Владивостоке
Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открылись во Владивостоке
Сегодня, 18:06ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Три новых пункта вакцинации от коронавируса отрылись во Владивостоке — всего в приморской столице развёрнуто 25 пунктов. В них могут привиться все желающие бесплатно — для иммунизации используется препарат «Гам-КОВИД-Вак».

Новые мобильные пункты вакцинации открыли в торговом центре «Центральный» на улице Светланской, 29, в супермаркете «Реми» на улице Бородинской, 14 и в торговом центре «Дружба» на улице Русская, 2б. Они определены приказом министерства здравоохранения Приморского края и организованы с соблюдением необходимого температурного режима по хранению вакцины.

Пункты вакцинации от COVID-19 во Владивостоке:

1.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»

пр-т Океанский, 35

ул. Котельникова, 10

о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус 1.88

ул. Семёновская, д. 15 (мобильной пункт в здании ТЦ «Клевер Хаус»)

ул. Светланская, д. 22 (мобильной пункт в здании Правительства Приморского края)

1

2

3

4

5

2.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»

ул. Луговая, 55

ул. Светланская, 29 (мобильный пункт в ТЦ «Центральный»)

6

7

3.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4»

ул. Давыдова, 3

ул. Русская, 2б (мобильный пункт в ТЦ «Дружба»)

8

9

4.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»

ул. Черёмуховая, 32

ул. Борисенко, 29

ул. Борисенко, д. 102 (МФЦ)

10

11

12

5.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»

ул. Адмирала Горшкова, 3

ул. Гамарника, 21 («Госпиталь ветеранов войн»)

ул. Бородинская, д. 14 (мобильный пункт в супермаркет «Реми»)

13

14

15

6.

Поликлиническое отделение КГБУЗ «Владивостокская больница № 3»

ул. Энгельса, д. 3 п. Трудовое

ул. Первая, д. 4, ст. Океанская

ул. Лермонтова, д. 77б (мобильной пункт в здании ТЦ «Андромеда»)

16

17

18

7.

Поликлиническое отделение

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»

ул. Интернациональная, 56

ул. Калинина, д. 8 (мобильный пункт в здании ТЦ «Калина Молл»)

19

20

8.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивосток

ул. 2-я Круговая, 10 (поликлиника)

21

9.

АНО Региональный Медицинский центр «Лотос»

ул. Гоголя, 41 (ВГУЭС)

22

10.

ФГБУЗ «МО ДВОРАН»

ул. Кирова, 95

23

11.

ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по ПК» (для прикреплённых граждан)

ул. Октябрьская, 10

25

12.

Поликлиническое отделение КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»

ул. Воропаева, д. 5

25

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокКоронавирусCOVID-19вакцинавакцинация
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