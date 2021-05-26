Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открылись во Владивостоке

Три новых пункта вакцинации от коронавируса отрылись во Владивостоке — всего в приморской столице развёрнуто 25 пунктов. В них могут привиться все желающие бесплатно — для иммунизации используется препарат «Гам-КОВИД-Вак».

Новые мобильные пункты вакцинации открыли в торговом центре «Центральный» на улице Светланской, 29, в супермаркете «Реми» на улице Бородинской, 14 и в торговом центре «Дружба» на улице Русская, 2б. Они определены приказом министерства здравоохранения Приморского края и организованы с соблюдением необходимого температурного режима по хранению вакцины. Пункты вакцинации от COVID-19 во Владивостоке: 1. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» пр-т Океанский, 35 ул. Котельникова, 10 о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус 1.88 ул. Семёновская, д. 15 (мобильной пункт в здании ТЦ «Клевер Хаус») ул. Светланская, д. 22 (мобильной пункт в здании Правительства Приморского края) 1 2 3 4 5 2. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» ул. Луговая, 55 ул. Светланская, 29 (мобильный пункт в ТЦ «Центральный») 6 7 3. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4» ул. Давыдова, 3 ул. Русская, 2б (мобильный пункт в ТЦ «Дружба») 8 9 4. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» ул. Черёмуховая, 32 ул. Борисенко, 29 ул. Борисенко, д. 102 (МФЦ) 10 11 12 5. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» ул. Адмирала Горшкова, 3 ул. Гамарника, 21 («Госпиталь ветеранов войн») ул. Бородинская, д. 14 (мобильный пункт в супермаркет «Реми») 13 14 15 6. Поликлиническое отделение КГБУЗ «Владивостокская больница № 3» ул. Энгельса, д. 3 п. Трудовое ул. Первая, д. 4, ст. Океанская ул. Лермонтова, д. 77б (мобильной пункт в здании ТЦ «Андромеда») 16 17 18 7. Поликлиническое отделение ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» ул. Интернациональная, 56 ул. Калинина, д. 8 (мобильный пункт в здании ТЦ «Калина Молл») 19 20 8. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивосток ул. 2-я Круговая, 10 (поликлиника) 21 9. АНО Региональный Медицинский центр «Лотос» ул. Гоголя, 41 (ВГУЭС) 22 10. ФГБУЗ «МО ДВОРАН» ул. Кирова, 95 23 11. ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по ПК» (для прикреплённых граждан) ул. Октябрьская, 10 25 12. Поликлиническое отделение КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» ул. Воропаева, д. 5 25

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter