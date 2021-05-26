В Приморье началось благоустройство скверов и парков в рамках нацпроекта

В большинстве населенных пунктах Приморского края начались работы по строительству и реконструкции общественных пространств, вошедших в план национального проекта «Жилье и городская среда» на 2021 год.

Объекты на 2022 год можно выбрать до 30 мая на сайте 25.gorodsreda.ru. Как рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, в подавляющем числе муниципалитетов края идет благоустройство дворов, парков, скверов, аллей и площадей. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда» и программе губернатора «1000 дворов». «В большинстве районов работы, запланированные на текущий год, вошли в активную стадию, там, где еще они не начались, — это вопрос нескольких дней. В любом случае благоустройство должно быть завершено в сентябре, есть соответствующее поручение главы региона», — пояснила Елена Пархоменко. Параллельно продолжается голосование за объекты на 2022 год, которые благоустроят по нацпроекту. На сегодняшний день свой голос за ту или иную территорию отдали почти 105 тысяч приморцев. «У жителей края еще есть время до 30 мая выбрать парк, сквер или площадь, которую в первоочередном порядке начнут благоустраивать в следующем году», — добавила зампред правительства региона. Стоит отметить, что основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — преобразить российские города, поселки. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

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