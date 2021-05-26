Во Владивостоке приводят в порядок подземные переходы

Летом 2021 года во Владивостоке отремонтируют подземные пешеходные переходы. Переходы благоустроят на проспекте Красного Знамени, 93, на улице Жигура, а также в районе остановок «Молодежная», «Проспект 100-летия Владивостока» и «Постышева».

25 мая и. о. главы приморской столицы Константин Шестаков осмотрел несколько объектов будущего благоустройства. Первой точкой во время рабочей поездки Шестакова стала подземка на Красного Знамени, 93. Этот переход пугает местных жителей не только отсутствием полноценного ремонта и освещения, но и звуковыми «спецэффектами» — он был сделан рядом с сетями «Примводоканала», и теперь там постоянно слышно журчание воды. Специалистам управления дорог и благоустройства поручено совместно с краевой структурой провести экспертизу, потому что проблема не только в самом звуке воды, а в регулярных подтоплениях, которые случаются в переходе. Кроме того, во время поездки и. о. главы города побывал в подземных переходах в районе остановок «Постышева», «Проспект 100-летия Владивостока» и «Молодежная». У всех объектов проблемы схожие: тусклое освещение, разрушенная облицовка, годами не видевшие ремонта потолки и входные порталы — в ближайшее время, по словам специалистов мэрии, во всех этих переходах будут оштукатурены стены, сделают ремонт потолков и входных конструкций. Сотрудникам ВПЭС поручено подготовить предложения по дополнительному освещению. «Уже в этом году подземные переходы приведут в порядок, а в будущем совместно с креативной молодежью мы проработаем вопросы их художественного оформления. Городские службы в ежедневном режиме проводят анализ обращений граждан. И в топ-3 самых наболевших проблем, после дорог и вывоза веток, попало состояние подземных пешеходных переходов. Стараемся оперативно реагировать на социальные запросы горожан», — сказал Константин Шестаков. Стоит отметит, что эскизный проект для росписи стен в подземном переходе на улице Жигура уже готов. Поблизости находится железная дорога, и район исторически был населен железнодорожниками. Поэтому художники предложили развить эту историю и нарисовать здесь паровоз из Ромашково, доехавший до Владивостока.

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