За ночь в центре Владивостока уложили 400 тонн асфальта

Специалисты приступают к асфальтированию вечером, когда основная интенсивность движения автотранспорта падает — это нужно, чтобы не создавать помех автомобилистам.
Работы ведутся до самого утра — рабочие готовят дорожные карты, снимают повреждённое дорожное полотно и укладывают новый асфальт.
«Ремонт одной улицы занимает несколько дней. Сначала снимаем старое покрытие, после чего готовим участки и асфальтируем их. Укладку проводим большими картами», — рассказал руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич.
За минувшую ночь сотрудники СГТ уложили на улице Гоголя 400 тонн асфальта. Полностью завершить здесь восстановительный ремонт должны в течение ближайших трёх дней, если не помешает погода.
Далее техника перейдёт на проспект Красного Знамени, где сейчас ведётся подготовка к асфальтированию.
Стоит отметить, что кроме указанных участков, комплексный ремонт в эти дни ведётся на 12 улицах — Свердлова, Садгородской, Тобольской, Стрелковой, Жигура, Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинская, Посьетской, Адмирала Захарова, Ватутина.
Ремонт ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также за счёт субсидии и городского бюджета.