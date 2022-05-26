Инициативу Приморья по поддержке семей участников спецоперации поддержат другие регионы России

Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко о распространении опыта региона по внедрению дополнительных мер поддержки детям военных, погибших или получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, на другие регионы страны.

Соответствующее решение глава государства принял в ходе заседания президиума Госсовета по социальной поддержке накануне, 25 мая. Президент озвучил целый ряд поручений, касающихся социальной политики. В частности, объявлено об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающих пенсионеров, повышении с 1 июня на 10% прожиточного минимума, увеличении с 1 июля на 10% МРОТ и в два раза — пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для женщин-военнослужащих, а также о других мерах поддержки семей с детьми и малообеспеченных родителей. Еще одной важной темой обсуждения стала поддержка участников СВО по защите Донбасса. Олег Кожемяко доложил, что по инициативе фракции «Единой России» в Приморье приняты дополнительные меры поддержки для детей тех, кто исполняет сейчас воинский долг на Украине. — Я бы хотел поднять вопрос о детях тех военнослужащих, которые участвуют сейчас в специальной военной операции на Украине, и, конечно, поблагодарить за принятые вами ранее решения, в том числе о поступлении в высшие учебные заведения, Суворовское и Нахимовское училища. Для семей военнослужащих это очень важно. Мы в крае полностью поддержали вашу инициативу о расширении мер поддержки. На передовой сражаются много приморцев. Общевойсковая армия, десантники, морские пехотинцы, росгвардейцы. Мы говорили с ними и с их семьями. Всех заботит, что станет с семьей в результате тех обстоятельств, которые иногда возникают в ходе боевых действий. Речь идет о потерях, ранениях. Министерство обороны России выполняет полностью свои обязательства по выплатам, обеспечивает жильем военнослужащих, но у многих есть семьи, дети. Кто возьмёт на себя заботу о детях в случае гибели кормильца или его серьезного ранения? Поэтому мы на краевом уровне по инициативе фракции «Единая Россия» приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих, — заявил Олег Кожемяко. Также губернатор проинформировал президента РФ о дополнительных мерах поддержки, которые действуют сейчас на региональном уровне. Например, в Приморье каждый ребенок военнослужащего или добровольца имеет право на социальную выплату для приобретения или строительства жилья, если отец погиб или стал инвалидом первой группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Выплата будет предоставляться детям при достижении 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Такую же выплату получат дети, проходящие по очной форме обучения, которым на дату смерти или инвалидности родителя не исполнилось 23 лет. В школах и колледжах детям военнослужащих, погибшим при исполнении долга или получившим инвалидность, будет организовано бесплатное двухразовое питание. Кроме того, установлена доплата в 15 тысяч рублей для сборов в школу каждого ребенка и по 5 тысяч ежемесячно для детей из семей погибшего родителя или ставшего инвалидом первой группы. Для детей военнослужащих второй группы инвалидности также предоставлено бесплатное двухразовое питание и доплата на сборы в школу — 8 тысяч рублей и по 3,5 тысячи ежемесячно на каждого ребёнка. Для военнослужащих и добровольцев, получивших ранение также предусмотрены на краевом уровне в настоящее время также предусмотрены дополнительные выплаты. Владимир Путин попросил передать инициативу в свою администрацию, подчеркнув, что положительный опыт Приморского края в дальнейшем распространят на другие регионы России. — Я прошу посмотреть всех: кто, чего, в каком объёме сможет сделать. Уверен, что здесь не такая большая нагрузка, и если в регионе это сделать можно, а я исхожу из того, что это можно, то это будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые реализуются на федеральном уровне, — заявил Владимир Путин.

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