Инициативу Приморья по поддержке семей участников спецоперации поддержат другие регионы России

Инициативу Приморья по поддержке семей участников спецоперации поддержат другие регионы России
Инициативу Приморья по поддержке семей участников спецоперации поддержат другие регионы России
26 мая, 16:45ОбществоФото: 1MI
Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко о распространении опыта региона по внедрению дополнительных мер поддержки детям военных, погибших или получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, на другие регионы страны.

Соответствующее решение глава государства принял в ходе заседания президиума Госсовета по социальной поддержке накануне, 25 мая.

Президент озвучил целый ряд поручений, касающихся социальной политики. В частности, объявлено об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающих пенсионеров, повышении с 1 июня на 10% прожиточного минимума, увеличении с 1 июля на 10% МРОТ и в два раза — пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для женщин-военнослужащих, а также о других мерах поддержки семей с детьми и малообеспеченных родителей.

Еще одной важной темой обсуждения стала поддержка участников СВО по защите Донбасса. Олег Кожемяко доложил, что по инициативе фракции «Единой России» в Приморье приняты дополнительные меры поддержки для детей тех, кто исполняет сейчас воинский долг на Украине.

— Я бы хотел поднять вопрос о детях тех военнослужащих, которые участвуют сейчас в специальной военной операции на Украине, и, конечно, поблагодарить за принятые вами ранее решения, в том числе о поступлении в высшие учебные заведения, Суворовское и Нахимовское училища. Для семей военнослужащих это очень важно. Мы в крае полностью поддержали вашу инициативу о расширении мер поддержки. На передовой сражаются много приморцев. Общевойсковая армия, десантники, морские пехотинцы, росгвардейцы. Мы говорили с ними и с их семьями. Всех заботит, что станет с семьей в результате тех обстоятельств, которые иногда возникают в ходе боевых действий. Речь идет о потерях, ранениях. Министерство обороны России выполняет полностью свои обязательства по выплатам, обеспечивает жильем военнослужащих, но у многих есть семьи, дети. Кто возьмёт на себя заботу о детях в случае гибели кормильца или его серьезного ранения? Поэтому мы на краевом уровне по инициативе фракции «Единая Россия» приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих, — заявил Олег Кожемяко.

Также губернатор проинформировал президента РФ о дополнительных мерах поддержки, которые действуют сейчас на региональном уровне. Например, в Приморье каждый ребенок военнослужащего или добровольца имеет право на социальную выплату для приобретения или строительства жилья, если отец погиб или стал инвалидом первой группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Выплата будет предоставляться детям при достижении 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Такую же выплату получат дети, проходящие по очной форме обучения, которым на дату смерти или инвалидности родителя не исполнилось 23 лет.

В школах и колледжах детям военнослужащих, погибшим при исполнении долга или получившим инвалидность, будет организовано бесплатное двухразовое питание. Кроме того, установлена доплата в 15 тысяч рублей для сборов в школу каждого ребенка и по 5 тысяч ежемесячно для детей из семей погибшего родителя или ставшего инвалидом первой группы. Для детей военнослужащих второй группы инвалидности также предоставлено бесплатное двухразовое питание и доплата на сборы в школу — 8 тысяч рублей и по 3,5 тысячи ежемесячно на каждого ребёнка.

Для военнослужащих и добровольцев, получивших ранение также предусмотрены на краевом уровне в настоящее время также предусмотрены дополнительные выплаты.

Владимир Путин попросил передать инициативу в свою администрацию, подчеркнув, что положительный опыт Приморского края в дальнейшем распространят на другие регионы России.

— Я прошу посмотреть всех: кто, чего, в каком объёме сможет сделать. Уверен, что здесь не такая большая нагрузка, и если в регионе это сделать можно, а я исхожу из того, что это можно, то это будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые реализуются на федеральном уровне, — заявил Владимир Путин.

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