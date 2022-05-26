Как жителю Владивостока прикоснуться к истории России

— В этом году выбор места, где провести часть отпуска весной, был невелик для нас. Ограничитель прошлых лет — коронавирусная напасть, — перестал быть актуальным, но внешнеполитическая ситуация сделала невозможными целый ряд туристских направлений, — рассказывает жительница Владивостока.
Заграницу отмели сразу: не хотелось тратить время на слишком сложные маршруты, с кучей пересадок и состыковок. К тому же надо было постараться уложиться в достаточно скромный бюджет — примерно 100 тыс. рублей на человека.
Турецкое направление заменили российским
Решили остановиться на путешествии по стране. Но не самостоятельно, а воспользоваться уже готовыми турами, чтобы отдых получился беззаботным, но познавательным и достаточно комфортным. Сыграло свою роль и то, что покупая туры по России, можно получить 20% кэшбэк.
Одними из самых популярных маршрутов, судя по отзывам на различных туристских интернет-форумах, стали автобусные поездки по городам страны с выездом из Москвы. Они организованы «под ключ» и не требуют хлопот: садись в автобус и набирайся впечатлений от смены картинок.
У одного из национальных операторов выбрали трёхдневный маршрут, в котором значились Вышний Волочёк, Валдай и Великий Новгород. Строго говоря, эти города не входят в традиционные маршруты «Золотого кольца», но нас привлёк Великий Новгород, бывший когда-то вторым по важности после Киева городом древней Руси.
На пьедестал Ильича поставили императрицу
… Ранним утром туристский автобус отбыл по расписанию. Первым в маршруте был Вышний Волочёк. Город в Тверской области стоит на семи островах, его пересекают несколько рек и искусственных каналов, большое водохранилище, а соединяют территории свыше 40 мостов. Поэтому его ещё называют «Северной Венецией».
Название обусловлено расположением — город был важным этапом на водном пути от центральной России до новой столицы империи — Санкт-Петербурга. Купеческие лодки с товаром, прибывшие в Вышний Волочёк по одному из притоков Волги — реке Тверца, сгружали в повозки и тащили волоком по суше до реки Цна.
Когда — то Вышний Волочёк был крупным ремесленным и торговым центром, но сейчас это небольшой городок, уютный, несуетной, но с явными признаками упадка, какой–то неухоженности. Интересные старинные здания разрушаются, фасады увешаны вывесками, рекламными плакатами и баннерами; нередко двери заклеены объявлениями. Красивая торговая галерея, построенная в первой половине XIX века, в запустении, разрушается. Даже выгодная локация на перекрёстке центральных улиц не заинтересовала местных предпринимателей. А ведь раньше торговля в Вышнем Волочке была делом прибыльном: здесь проходили три ярмарки за год, длилась каждая больше недели.
Кстати, на центральной улице находится магазин известного приморского бренда «ДНС». Кроме него, салонов других брендов, торгующих цифровой и бытовой техникой, не было замечено.
Есть и новации. На одном из домов установлен барельеф народному артисту СССР эстрадному и оперному певцу Муслиму Магомаеву. Его мама была актрисой, работала в Вышневолоцком драматическом театре. Народный артист несколько раз приезжал в Вышний Волочёк, выступал перед горожанами, как-то дал концерт совместно с местным детским хором. Муслим Магомаев оставил о себе здесь добрую память.
До сих пор благодарны жители Вышнего Волочка Екатерине II. Её бронзовая фигура в начале нулевых была установлена перед Драматическим театром. Жители Вышнего Волочка таким образом отблагодарили императрицу за то, что присвоила поселению статус города. Монумент водрузили на постамент, который ранее занимал памятник Владимиру Ленину. Но и Ильича не бросили на задворки — установили рядом со зданием муниципалитета.
В городе есть музей стекла, но мы туда не попали, к сожалению. Интересно было бы посмотреть на изделия местного стекольного завода, которые в далёкие времена поставляли по всей России. Их можно увидеть в интерьере знаковых объектов страны. Например, в Вышнем Волочке выдували стекло для плафонов первых станций московского метрополитена.
Завод и сейчас работает, но его произведения не поражают дизайном — здесь выпускают стеклянную тару под пиво. Есть предприятие по производству махровых полотенец. Вот, в общем, и вся самая масштабная промышленность Вышнего Волочка. Малое количество предприятий и объясняет некоторое запустение когда-то важного, как сейчас бы сказали, логистического узла в центральной части России и бойкого торгового места.
Исцеляющие душу и тело острова
Следующим городом на пути в Великий Новгород стал небольшой, около 15 тысяч населения, город Валдай. Выглядит, на взгляд туриста, живописным дачным посёлком — частные деревянные дома, небольшие церквушки, узкие, будто просёлочные дороги, кое-где с остатками асфальта. Странно было видеть пустынные, без автомобилей трассы. Но город живописный — раскинулся на берегу одноимённого озера, в окружении высоченных елей и сосен.
Широко известен основанный Новгородским митрополитом Никоном в 1653 году на одном из островов Валдайского озера мужской монастырь по образу Иверской обители на Афоне. Его полное название сложное — Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь. Оно объясняется легендой: патриарху сама Пресвятая Богородица указала место, где строить лавру. Сейчас здесь живут около 30 насельников и 8 монахов. На сегодня монастырь и природа — главные достопримечательности города, привлекающие сюда туристов.
Раньше Валдай был очень оживлённым и одним из самых богатых в Новгородской области. Он стоял на торговом пути, ведущим ко многим городам Руси, а главное — на тракте, связывающем Москву и Санкт-Петербург. В те времена здесь было множество кузниц, в которых отливали колокола для церквей, железных дорог, кораблей, а также дорожные колокольчики. Последние выпускали массовым тиражом — 200 лет назад на Валдае было два завода по изготовлению ямщицких колокольчиков.
Но в начале XIX века запустили железную дорогу, минуя Валдай, и тот утратил своё связующее города значение. Выпал, так сказать, из логистической цепочки и быстро пришёл в запустение. Мастера-литейщики и кузнецы перевелись и теперь даже сувенирные валдайские колокольчики завозят издалека. Туристы и не догадываются, покупая на память «аутентичную» продукцию, что ассортимент сувенирных лавок пополняется изделиями из мастерских Великого Новгорода, а то и из далёкого Китая.
И всё же, несмотря на патриархальную тишину и неспешность местной жизни, назвать Валдай исчезающим городом нельзя. Не всё здесь в прошлом. В окрестностях — одна из официальных резиденций президента России. Построен большой современный молодёжный центр с бесплатными творческими и спортивными секциями. Сейчас возводят огромный бассейновый комплекс — он растянулся вдоль дороги на несколько сотен метров. Здесь будут тренироваться пловцы Олимпийской сборной России.
Сейчас местные власти активно развивают туризм, и немало желающих отдохнуть в здешних турбазах и пансионатах, искупаться в чистейших озёрах — их на Валдае около 200. В летнее время число жителей старинного городка увеличивается в разы. Сосновые леса и озёра с чистой водой, отсутствие промышленных предприятий, способных навредить экологии, создали уникальный микроклимат, способствующий оздоровлению. Не зря ведь когда-то на заре советской власти монахов из старинного монастыря выгнали, и устроили там интернат для детей, больных туберкулёзом. Говорят, многие поправлялись. То ли воздух исцелял, то ли столетиями намоленные монахами места…
Каждая улица начинается с храма
После Валдая отправились к главному городу нашего маршрута — Великому Новгороду. Он был важным духовным оплотом православной Руси, одним из главных торжищ. Это город, в котором зародилась династия российских царей Рюриковичей. Какой он сейчас?
… Приехали уже поздним вечером. В ресторане гостиницы, где остановились, на ужин предлагали макароны и гуляш. Решили пройтись, поискать кафе с более затейливым меню. Отель расположен в историческом центре, но в 21 час работающих заведений общепита в этом месте не нашли. На улице очень малолюдно, темно, мало автомобилей. Дома в два-три этажа, маленькие дворики. Много деревьев, зелёных насаждений. Минут 20 добирались до более освещённых улиц. Там и нашли кулинарию, работающую допоздна.
В заведении было много людей — проголодавшиеся новгородцы стояли в очереди за едой и куличами — дело было накануне Пасхи. Ассортимент схож с тем, что на витринах с полуфабрикатами собственного производства владивостокских супермаркетов. Мы купили полкило овощей гриль, три порции запечённой курицы и три 200-граммовых творожных пасхи (невозможно вкусной). За всё отдали чуть больше тысячи рублей.
Утром отправились по улицам стоящего у истоков реки Волхов и озера Ильмень Великого Новгорода. Сразу поразило обилие церквей, храмов и монастырей. При этом архитектура города — мы говорим о старой части, не о новых спальных районах, — это малоэтажные дома послевоенной постройки. Самые красивые — административные здания в стиле сталинского ампира.
Дело в том, что во время войны город подвергся многочисленным бомбардировкам и обстрелам фашистов. Здесь шли упорные уличные бои, более двух лет город был в оккупации, захватчики уничтожали памятники истории и культуры, расхищали всё, что представляло какую-либо ценность. После войны город лежал в руинах. Не невредимыми, но всё же уцелевшими от бомбёжек остались только храмы, церкви, монастыри, башни и стены древнего кремля.
Власти страны даже сомневались, надо ли возрождать разгромленный город. Но на его восстановлении настоял влиятельный советский архитектор Алексей Щусев. Среди доводов было то, что здесь остались в приемлемом виде много памятников старины, которые необходимо сохранить для потомков.
Сегодня восстановленный Великий Новгород производит впечатление умиротворённого, тихого провинциального малоэтажного города. На улицах мало людей, на дорогах — автомобилей. Никто никуда не торопится. На одном из центральных проспектов стоит большое строение, огороженное хилым забором и закрытое камуфляжной защитой. Гид объяснила, что оно принадлежит промпредприятию, которое уже многие годы не работает. Здание заброшено, никому не нужно.
Невозможно представить такую ситуацию во Владивостоке — чтобы в бойком торговом месте здание простаивало невостребованным годы. Сразу нашлись бы желающие, выкупили имущество у собственника и построили на этом месте жилую высотку или торговый центр.
Самое крупное промпредприятие Великого Новгорода с населением в 200 тыс. человек — завод химических удобрений «Акрон». Там трудится около пяти тысяч новгородцев. Штаты следующих по важности предприятий в 10 раз, а то и более, скромнее. И их немного. Есть завод по производству пищевой упаковки, жевательной резинки. Рабочих мест мало, но и сотрудников найти всё труднее. Рядом две столицы — Москва и Питер, которые как пылесосом, «вычищают» молодёжь из близлежащих провинций.
Сейчас бюджет двухсоттысячного Великого Новгорода наполняет его великое прошлое. Старина привлекает туристов, и в городе оживлённо и людно только рядом с туристическими объектами. Прежде всего, это знаменитый Новгородский кремль, или детинец — сохранившееся до наших дней внутреннее, самое малое из трёх колец обороны, которые когда-то опоясывали город. Детинец впечатляет размерами: высота красных кирпичных стен местами достигает 10-11 метров, толщина от 3 до 4 метров. Конечно, монументальное сооружение в первоначальном виде до нас не дошло, его пришлось восстанавливать, наиболее древние части строения — конца XV века. Здесь и по сей день идут раскопки, около них всегда толпятся туристы, разглядывая кирпичную кладку, выложенную много веков назад.
На территории кремля расположены самые знаковые объекты Великого Новгорода — Софийский собор и памятник «Тысячелетие России».
Собору Святой Софии — главному православному храму Великого Новгорода, уже более 1000 лет. Сооружение увенчано пятью куполами в форме древнерусских шлемов. Четыре окрашены в серый цвет, и только один, центральный, сверкает золотом. Его позолотили спустя несколько сотен лет после постройки храма. До того, когда новгородцев спрашивали, почему маковки собора не сияют, как в других городах, те отвечали: «Мы поставлены сторожить, а не сиять». В этих краях постоянно шли войны, и было не до украшательств. И действительно, все храмы в Новгороде какой–то суровой архитектуры: величественные и торжественные, обязательно каменные, покрашены в белый цвет, лишённые византийской витиеватости.
Памятник «Тысячелетие России» не такой древний — он был открыт в 1862 году. Но у него не менее интересная история. С виду композиция напоминает шапку Мономаха, высотой в 16 метров, окружённую более чем ста скульптурами, каждая из которых — реальные исторические персоны. На открытии памятника присутствовали члены российской императорской семьи. После революции монумент закрыли щитами, чтобы статуи князей, царей и дворян не раздражали пришедших к власти рабочих и крестьян. Но сносить монумент не решались. Менее щепетильны были гитлеровцы: во время оккупации города они стали разбирать монумент, чтобы частями вывезти в Германию. Но выполнить замысел полностью не успели — помешали вошедшие в город советские войска. Ревизия памятника показала, что тот лишился полутора тысяч разных деталей. Их незамедлительно отлили заново, несмотря на продолжающиеся сражения. Через несколько месяцев, в конце 1944 года, состоялось новое открытие памятника.
Конечно, кремлём не ограничивается историческое наследие Новгорода. В черте города расположены 53 храма XI–XVII веков, 10 из них — ещё домонгольского периода. Новгород — это княжеский город, и его правители усиленно насаждали православную веру, строя церкви. Позже заказчиками храмов стали выступать купцы, получая от того двойную выгоду: и заступника на небесах, и надёжные кладовые для своего товара. Поскольку строили церкви с высокими подвалами, которые использовали для хранения весов и мер веса, торговцы иногда проводили свои купеческие заседания. Каменная кладка и от огня защитит, и от лихих людей убережёт. Так и наводнился город белокаменными сероголовыми храмами. В Новгороде, в какой переулок не зайдёшь, обязательно наткнёшься на старинную церковь, храм или часовню.
По исторической части Великого Новгорода можно ходить часами. Многие из нашей группы напоминали скорее паломников, чем туристов. После экскурсий вновь шли по маршруту, пройденному с гидом, чтобы уже не спеша изучить исторические и культурные объекты. Несколько человек даже прервали здесь поездку, решив остаться на какое-то время — так их впечатлил город. Организаторы тура уверили, что спрос на него большой, даже в зимнее время немало желающих. А летом так вообще надо бронировать места много заранее, поскольку в это время возможен ещё и пляжный отдых.