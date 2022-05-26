Как жителю Владивостока прикоснуться к истории России

По исторической части Великого Новгорода можно ходить часами. Многие из нашей группы напоминали скорее паломников, чем туристов. После экскурсий вновь шли по маршруту, пройденному с гидом, чтобы уже не спеша изучить исторические и культурные объекты. Несколько человек даже прервали здесь поездку, решив остаться на какое-то время — так их впечатлил город. Организаторы тура уверили, что спрос на него большой, даже в зимнее время немало желающих. А летом так вообще надо бронировать места много заранее, поскольку в это время возможен ещё и пляжный отдых.