Людмила Талабаева: Наказы, данные мне избирателями, стараюсь выполнить максимально

Жители Дальнереченска и Пожарского района обратились к сенатору Людмиле Талабаевой с просьбой продлить маршрут электропоезда «Владивосток — Ружино» до станции Лучегорск. Такие предложения прозвучали на встречах граждан с сенатором в ходе избирательной кампании 2021 года.

В мае прошлого года более четырёх тысяч жителей северных районов Приморья подписали обращения в поддержку продления данного маршрута. Дело в том, что поездкам на электропоездах отдают предпочтение самые разные категории населения, особенно студенты и пенсионеры. Отсутствие удобного маршрута остро ощущается жителями отдалённых территорий, лишает их полноценного доступа к транспортной инфраструктуре, в том числе железнодорожной. Необходимость продлить маршрут электропоезда обсуждалась много раз, но дальше разговоров дело не шло. Людмила Талабаева взяла вопрос на личный контроль и инициировала обращение в правительство Приморского края и управление Дальневосточной железной дороги с предложением продлить маршрут скорого поезда «Владивосток-Ружино» до Лучегорска. Инфраструктура ДВЖД действительно позволяет это сделать. Обращение сенатора получило поддержку Дальневосточной железной дороги и краевых властей. Профильными подразделениями правительства края совместно с АО «Экспресс Приморья» была проведена большая работа по изучению и мониторингу пассажиропотока на маршруте, посчитаны все риски. Итогом совместной работы стало создание мультимодального маршрута «Владивосток — Лучегорск» с доставкой пассажиров электропоездом до станции Ружино, а затем автобусом до Дальнереченска и Лучегорска. Данный вариант был признан экономически целесообразным. При этом расписание электропоезда «Владивосток — Ружино и автобусных маршрутов, которые будут курсировать между Лесозаводском, Дальнереченском и Лучегорском, будет синхронизировано, становясь единым маршрутом. Таким образом, ещё одним звеном транспортной цепи стало ООО «ДАЛЬАТП», которое будет осуществлять автобусные перевозки на маршрутах № 562 Дальнереченск — Лучегорск и № 563 Лесозаводск — Дальнереченск и обратно. ООО «ДАЛЬАТП» планирует применять в своих автобусах валидаторы для безналичной оплаты проезда, в том числе социальной картой «Приморец», а также по транспортной карте RFBUS. Покупка билетов будет возможна онлайн, а местоположение автобуса можно будет отследить на сайте или в мобильном приложении. Мультимодальные перевозки от «РЖД» — удобный и набирающий все большую популярность способ перевозки пассажиров несколькими видами транспорта по единому билету. На сегодняшний день «Владивосток — Лучегорск» — единственный комбинированный маршрут на территории Приморья. — Северные районы края — моя малая родина, я выросла здесь, и все проблемы жителей этих территорий мне хорошо знакомы, — говорит Людмила Талабаева. — Вопросы транспортной доступности всегда стояли очень остро. Транспортное сообщение в регионе должно быть максимально комфортным для каждого. Поэтому наказы, данные мне в ходе предвыборной компании земляками, стараюсь выполнить максимально и не снимаю со своего контроля, пока они не будут исполнены.

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