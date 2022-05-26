— Ваши настойчивость, знания и энтузиазм делают многое для процветания Приморья, — заявил глава региона. — Вы помогаете развивать экономику края и создаете рабочие места, вносите значительный вклад в пополнение краевого бюджета, обеспечиваете жителей необходимыми товарами и услугами, участвуете в благотворительных акциях. Иными словами — решаете важные задачи повышения уровня и качества жизни наших земляков. Торговля, сфера услуг, строительство, транспорт, сельское хозяйство — ваши заслуги в развитии самых разных отраслей экономики неоценимы.
Олег Кожемяко отметил, что предыдущие годы были для бизнеса непростыми. Особенно для малого и среднего — они больше всех пострадали от пандемии. Но сегодня уже ясно видно, что восстановление идёт практически по всем отраслям. Губернатор уверил, что региональные власти помогали и обязательно продолжат эту работу. В крае действует целая система поддержки бизнеса, которая включает налоговые преференции, финансовую помощь, предоставление льготных займов, содействие в продвижении и другие меры.
— Приморский край — лидер среди регионов Дальневосточного федерального округа по основным показателям развития малого бизнеса. За последний год было создано более 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, — отметил Олег Кожемяко. — Наша общая задача — создать в Приморье как можно более комфортную деловую среду.
Глава Приморья пожелал предпринимателям крепкого здоровья, успехов в делах на благо Отечества.
— Пусть все ваши планы будут успешными, а бизнес — стабильным и процветающим! Здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким, — высказал пожелание Олег Кожемяко.
Отметим, в Приморье в эти дни проходит Неделя предпринимательства. Центр «Мой бизнес» подготовил образовательные семинары, тренинги, мастер-классы для начинающих и действующих субъектов малого и среднего бизнеса.