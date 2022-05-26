Олег Кожемяко отметил, что предыдущие годы были для бизнеса непростыми. Особенно для малого и среднего — они больше всех пострадали от пандемии. Но сегодня уже ясно видно, что восстановление идёт практически по всем отраслям. Губернатор уверил, что региональные власти помогали и обязательно продолжат эту работу. В крае действует целая система поддержки бизнеса, которая включает налоговые преференции, финансовую помощь, предоставление льготных займов, содействие в продвижении и другие меры.