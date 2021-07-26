«Он и меня посчитал» — в Приморье устроят сельскохозяйственную микроперепись

«Он и меня посчитал» — в Приморье устроят сельскохозяйственную микроперепись
«Он и меня посчитал» — в Приморье устроят сельскохозяйственную микроперепись
Сегодня, 17:28ОбществоФото: pxhere.com
С началом последнего месяца лета в Приморском крае устроят сельскохозяйственную микроперепись. В ней буду учтены данные о количестве сельскохозяйственных животных и площади посевных земель.

Глава краевого минсельхоза Андрей Бронц доложил губернатору Олегу Кожемяко, что микроперепись даст понимание того, какие изменения произошли в сельском хозяйстве региона за прошедшие пять лет.

По словам министра, собранные данные позволяют прогнозировать направление развития отрасли и мер господдержки, призванных повысить КПД производства.

Практически все кандидаты-переписчики уже выбраны.

Глава министерства подчеркнул, что эпидемия коронавируса накладывает свои ограничения, поэтому об эпидемиологической безопасности забывать нельзя. Необходимо придерживаться всех необходимых правил.

Губернатор распорядился подойти к делу со всей ответственностью и не допускать ошибок. Эффективность необходима, чтобы полученные результаты можно было использовать и дальше.

По словам Олега Кожемяко, собранная информация даст понимание ситуации в районах, поможет запустить программы по развитию молочного животноводства, замеры поголовья свиней на крупный рогатый скот.

Кстати, микроперепись на будет массовой. В ее основу ляжет около 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. При подсчете будут учтены данные о том, выращивают на той или иной сельхозорганизации, ферме, в личных хозяйствах и дачных товариществах.

Отметим, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кстати, ранее Андрей Бронц, комментируя инициативу Минсельхоза РФ о разрешении фермерам торговать своей продукцией на своей территории заявил, что нововведение поможет развитию КФХ, уменьшит финансовые затраты сельхозпроизводителей на транспортировку, хранение и аренду торговых мест.

Сюжеты:
Приморье
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сельское хозяйствоПриморьеОлег Кожемяко
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