Приморцы возвращаются в офлайн?

Приморцы возвращаются в офлайн?
Приморцы возвращаются в офлайн?
Сегодня, 14:24ОбществоФото: pxhere.com
Объем оказанных платных телекоммуникационных услуг в Приморском крае за первую половину 2021 года упал на 2,2%, в сравнении с первым полугодием 2020 года. А походы в кино, на экскурсии, выставки и в музеи среди населения стали в два раза популярнее, сообщили в Приморскстате.

По данным ведомства, приморцы с января по июнь получили платных услуг на 79,3 миллиарда рублей. Это на 16,8% больше, чем за первую половину 2020 года.

Наибольший спад популярности произошел в компаниях, которые оказывают юридические услуги — 19,7%. Также отрицательный рост показали платные телекоммуникационные услуги — 2,2%.

Пандемия коронавируса не останавливает приморцев и они активно путешествуют по краю, бронируют жилье на побережье и отдыхают в санаториях. У санаторно-курортных организаций и специализированных коллективных средств размещения работы стало на 43-45% больше, у гостиниц на 38%. Сфера транспортных услуг получила свои 32% прироста.

Положительная тенденциия наметилась и в оказании платных услуг физкультуры и спорта — 128%, услуг образования — 131%, социальных услг — 146%.

Не забывают приморцы и о своем здоровье, объем платных медицинских услуг в первом полугодии 2021 года вырос на 148%.

Кстати, приморский ЗОЖ удостоился всероссийского признания. На Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в Москве, Приморский край получил пять наград.

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