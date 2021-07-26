В бизнесе как в космосе: Космонавт-испытатель Николай Тихонов рассказал как опыт подготовки космических экипажей можно применить на Земле

Также при подготовке будущий экипаж совершает парашютные прыжки для отработки совместной деятельности. Прыжок в сцепке – это тренировка на коллективную ответственность, когда отвечаешь не только за себя, но и за других членов команды. Другая тренировка для командной работы – полеты на самолетах с выполнением синхронных элементов. Тонкость этого упражнения в том, что ведущим самолетом далеко не всегда управляет самый опытный летчик. Напротив, на первый план выходит роль ведомых, то есть подчиненных.