В бизнесе как в космосе: Космонавт-испытатель Николай Тихонов рассказал как опыт подготовки космических экипажей можно применить на Земле

В бизнесе как в космосе: Космонавт-испытатель Николай Тихонов рассказал как опыт подготовки космических экипажей можно применить на Земле
В бизнесе как в космосе: Космонавт-испытатель Николай Тихонов рассказал как опыт подготовки космических экипажей можно применить на Земле
Сегодня, 10:03ОбществоФото: форум "Восток"
Космонавт-испытатель, инженер по надежности компании Air Liquid Николай Тихонов рассказал участникам Форума «Восток», как опыт подготовки космических экипажей можно применить на Земле.

Николай опроверг слух о том, что экипажи космических миссий подбираются по совместимости. На деле ведется серьезная работа по подготовке, психологические тренировки, призванные сделать из коллектива команду, объединенную одной целью.

«У каждого космонавта есть в личном деле психологический портрет, который изучается лидером, благодаря чему он сможет разрешить почти любой конфликт на этапе его зарождения», – рассказал космонавт.

Фото:форум "Восток"

Космонавт описал несколько видов тренировок, моделирующих стрессовые ситуации, в ходе которых психологи изучают нюансы личности и помогают сформировать правильные принципы командной работы. Первая из таких тренировок – парашютная подготовка.

Изначально парашютная подготовка использовалась только чтобы научиться управлять парашютом. Позже космонавтам добавили задачи, которые необходимо решать в состоянии свободного падения: на руку крепится специальный браслет с карточкой, на которой изображено задание на логику. Летчик должен в падении включить диктофон и записать процесс решения. То есть помимо положения тела, ему необходимо контролировать речь, решение задачи, использование диктофона. По записи определяется способность выполнять несколько дел одновременно и стрессоустойчивость.

Также при подготовке будущий экипаж совершает парашютные прыжки для отработки совместной деятельности. Прыжок в сцепке – это тренировка на коллективную ответственность, когда отвечаешь не только за себя, но и за других членов команды. Другая тренировка для командной работы – полеты на самолетах с выполнением синхронных элементов. Тонкость этого упражнения в том, что ведущим самолетом далеко не всегда управляет самый опытный летчик. Напротив, на первый план выходит роль ведомых, то есть подчиненных.

Фото:форум "Восток"

Когда условные экипажи сформированы, проводятся игры на выживание. Это может быть высадка в пустыне или в лесу, с задачей провести там несколько дней, научиться взаимодействовать в сложных климатических условиях и выработать правильный режим потребления продовольствия.

Оценивать людей, распределять и своевременно изменять обязанности, принимать меры по устранению причин неудач – функции, которые должны быть не только у командира космического экипажа, но и у любого управленца на Земле. Подчиненные же должны уметь работать в команде и доносить до руководства свою точку зрения.

На вопрос участника форума о том, кого больше руководство космических миссий видит в экипажах – беспрекословно выполняющих поручения или пробивных и гибких, Николай Тихонов привел в пример космонавта Алексея Леонова.

Фото:форум "Восток"

«Он нарушал все возможные инструкции в своих полетах, но это спасало ему жизнь. Если вы научитесь решать тысячу нештатных ситуаций, в полете обязательно случится тысяча первая. Главное преимущество космонавта – разносторонняя эрудированность, впрочем, как и в жизни», – подытожил космонавт.

Сюжеты:
Приморский край
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