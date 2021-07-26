В бизнесе как в космосе: Космонавт-испытатель Николай Тихонов рассказал как опыт подготовки космических экипажей можно применить на Земле

Николай опроверг слух о том, что экипажи космических миссий подбираются по совместимости. На деле ведется серьезная работа по подготовке, психологические тренировки, призванные сделать из коллектива команду, объединенную одной целью.
«У каждого космонавта есть в личном деле психологический портрет, который изучается лидером, благодаря чему он сможет разрешить почти любой конфликт на этапе его зарождения», – рассказал космонавт.
Космонавт описал несколько видов тренировок, моделирующих стрессовые ситуации, в ходе которых психологи изучают нюансы личности и помогают сформировать правильные принципы командной работы. Первая из таких тренировок – парашютная подготовка.
Изначально парашютная подготовка использовалась только чтобы научиться управлять парашютом. Позже космонавтам добавили задачи, которые необходимо решать в состоянии свободного падения: на руку крепится специальный браслет с карточкой, на которой изображено задание на логику. Летчик должен в падении включить диктофон и записать процесс решения. То есть помимо положения тела, ему необходимо контролировать речь, решение задачи, использование диктофона. По записи определяется способность выполнять несколько дел одновременно и стрессоустойчивость.
Также при подготовке будущий экипаж совершает парашютные прыжки для отработки совместной деятельности. Прыжок в сцепке – это тренировка на коллективную ответственность, когда отвечаешь не только за себя, но и за других членов команды. Другая тренировка для командной работы – полеты на самолетах с выполнением синхронных элементов. Тонкость этого упражнения в том, что ведущим самолетом далеко не всегда управляет самый опытный летчик. Напротив, на первый план выходит роль ведомых, то есть подчиненных.
Когда условные экипажи сформированы, проводятся игры на выживание. Это может быть высадка в пустыне или в лесу, с задачей провести там несколько дней, научиться взаимодействовать в сложных климатических условиях и выработать правильный режим потребления продовольствия.
Оценивать людей, распределять и своевременно изменять обязанности, принимать меры по устранению причин неудач – функции, которые должны быть не только у командира космического экипажа, но и у любого управленца на Земле. Подчиненные же должны уметь работать в команде и доносить до руководства свою точку зрения.
На вопрос участника форума о том, кого больше руководство космических миссий видит в экипажах – беспрекословно выполняющих поручения или пробивных и гибких, Николай Тихонов привел в пример космонавта Алексея Леонова.
«Он нарушал все возможные инструкции в своих полетах, но это спасало ему жизнь. Если вы научитесь решать тысячу нештатных ситуаций, в полете обязательно случится тысяча первая. Главное преимущество космонавта – разносторонняя эрудированность, впрочем, как и в жизни», – подытожил космонавт.