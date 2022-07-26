Храм здоровья и красоты - «Арена Спорта»

В «Арене Спорта» заниматься развитием тела и духа комфортно и душным приморским летом, и суровой зимой. Здесь есть уникальная система климат-контроля, которая не только поддерживает приятную температуру воздуха, но и обеззараживает его в каждом помещении. Поэтому бояться заразиться гриппом или простудой, а также неприятных запахов - не стоит.