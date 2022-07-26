Храм здоровья и красоты - «Арена Спорта»

Храм здоровья и красоты - «Арена Спорта»

Храм здоровья и красоты - «Арена Спорта»

Сегодня, 10:39
Общество
Фото: Фото: предоставлено «Ареной Спорта»
Заниматься спортом, не отвлекаясь от рабочих дел, возможно - настоящий спортивный олимп расположился в историческом центре Владивостока на улице Володарского, 3а.

Современный спорткомплекс «Арена Спорта» собрал в себе всё лучшее, чтобы жители города могли поддерживать себя в форме, вести здоровый образ жизни, а также становиться настоящими титулованными спортсменами.

Спорткомплекс начинается с парковки и рецепции

Основная проблема центра Владивостока - отсутствие комфортной и безопасной парковки, на которой без опаски можно оставить свой автомобиль и уйти по своим делам. Но для посетителей «Арены Спорта» - это не проблема. Возле неё всегда можно найти место, даже в самый разгар рабочего дня.

А если возникнут какие-то вопросы или проблемы, то приветливые администраторы спорткомплекса будут готовы помочь разобраться в любой ситуации. Они же знают всю информацию о стоимости абонементов, расписании, открытых секциях и даже меню бара и кафе.

Клиенты «Арены Спорта» из рук приветливых девушек на ресепшене получают ключи от ящика в раздевалке, два полотенца и, по необходимости, аксессуары для комфортных занятий - те, что чаще всего посетители забывают дома: тапочки, шампунь, гель для душа.

На высшем уровне

Многие привыкли думать, что в «Арене Спорта» есть только секции и групповые тренировки, однако это не так. Для любителей железа и кардиотренажёров в спортивном комплексе есть современный спортзал с элитным оборудованием от производителя LIFE FITNESS.

Спортивный зал занимает целый этаж и имеет огромную кардиозону с беговыми дорожками, эллипсоидами и велосипедами. Мужчины здесь найдут изолирующие тренажёры для грудных мышц и бицепсов, а девушки могут прокачать ягодичные мышцы и ноги с помощью любимых упражнений.

Несмотря на наличие большого количества разных устройств, помогающих людям стать сильнее и спортивнее, все тренажёры расставлены так, чтобы никто никому не мешал выполнять подходы и сеты даже при полном наполнения зала.

Совсем рядом с тренажёрным залом - специально оборудованная зона CrossFit. Здесь проходят высокофункциональные тренировки под контролем профессионального тренера. Из спортивного инвентаря здесь есть канаты, тумбы, мячи и пегборды.

Для любителей соревновательной атмосферы в «Арене Спорта» есть огромное разнообразие групповых программ. Спорткомплекс предлагает: бокс, кикбоксинг, карате, тхэквондо, муай-тай (тайский бокс), ножевой бой, ММА. Для девушек и тех, кто хочет быть гибче и стройнее, есть Muscle Toning, стретчинг, пилатес, йога, кроссфит, HIIT, зумба, Step-Аэробика, а также танцевальные направления.

Кто привык заниматься командными видами спорта, в спорткомплексе может реализовать свой потенциал в волейболе, футболе, баскетболе и в настольном теннисе. Практически в каждой секции могут заниматься дети.

Комфорт и безопасность клиента - закон!

В «Арене Спорта» заниматься развитием тела и духа комфортно и душным приморским летом, и суровой зимой. Здесь есть уникальная система климат-контроля, которая не только поддерживает приятную температуру воздуха, но и обеззараживает его в каждом помещении. Поэтому бояться заразиться гриппом или простудой, а также неприятных запахов - не стоит.

Среди дополнительных услуг, которые предлагает «Арена Спорта», есть новейший солярий с мощными лампами, массаж, сауна, студия растяжки, а также кафе с правильными блюдами. Повара специально просчитали количество калорий, белков, жиров и углеводов, чтобы спортсмены понимали свою суточную норму.

А если не хочется закрывать после тренировки белково-углеводное окно какой-то едой, то можно прийти в бар и заказать себе протеиновый коктейль или другие специальные добавки, помогающие восстановиться после физических нагрузок.

Стать ближе к спортивным достижениям вместе с «Ареной Спорта» может каждый житель Владивостока. Администраторы каждому выберут удобный тариф и рассчитают индивидуальную скидку. А чтобы не осталось сомнений, заводить в «Арене Спорта» клубную карту или нет, можно прийти на пробную тренировку и вместе с тренером, который станет настоящим помощником и проводником в мир спорта, оценить возможности новейшего спортклуба.

Тел.: +7(423) 239-24-21; +7 (914) 706-10-10.

Мария ЦИРЛИНА

Сюжеты:
Приморский край
Владивостокспорт
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