К 1 сентября в приморских школах идёт тотальное обновление

Эти деньги направлены на капремонт и обновление материально-технической базы в 39 школах. Девять из них – в Артёме, пять – в Спасске-Дальнем, четыре – в Михайловском районе, по две – в ЗАТО Фокино и Надеждинском районе, Ольгинском, Ханкайском и Хорольском округах, по одной – в Находке, Партизанске, Дальнереченском, Черниговском и Шкотовском районах.