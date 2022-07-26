Льготники Приморского края в этом году обеспечены лекарствами почти на 2 миллиарда рублей

В правительстве края отмечают, что за последние пять лет финансирование этого направления увеличено в два раза. Об этом зампред Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала в ходе брифинга 18 июля.
Она уточнила, что за счёт федерального бюджета помощь получают инвалиды, которым положено бесплатное обеспечение медикаментами. В Приморье таких льготников более 122 тысяч.
С 1 февраля стоимость лекарств по одному рецепту для такой категории жителей края составляет 1600 – 1800 рублей, как правило, врачи выписывают от одного до пяти рецептов на человека в год. По ним государство гарантированно обеспечивает льготника препаратами. В этом году 35 651 человек выбрал получение медикаментов, а не компенсацию на эти цели.
Из краевого бюджета финансируется поддержка гражданам, которые не являются инвалидами, но страдают социально значимыми заболеваниями и нуждаются в обеспечении медикаментами. Это преимущественно пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов, больные с онкологическими и онкогематологическими диагнозами, туберкулезом. Начиная с 2018 года объём денежных средств, выделяемых из бюджета Приморского края на лекарства таким людям, вырос вдвое и сейчас составляет 1,8 миллиарда рублей.
– Бесплатное обеспечение ле- карственными препаратами в стра- не и регионах реализуется в рамках программы государственных гарантий в соответствии с утвержденным списком жизненно важных лекарственных препаратов. Любая система здравоохранения имеет определенный объём финансирования, и все госгарантии осуществляются в пределах этого финансирования, – рассказала зампред Правительства Приморья Анастасия Худченко.
По её словам, из краевого бюджета также в индивидуальном порядке дорогостоящими препаратами для лечения обеспечивают пациентов, расходы могут составляет около 20 миллионов рублей на каждого такого больного.
В Приморском крае, напомним, реализуется госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, а также социально значимые проекты и мероприятия в сфере здравоохранения.
Глава регионального минздрава отметила, что до конца 2022 года все медучреждения перейдут на систему электронного рецепта в рамках реализации программы «Цифрового контура» нацпроекта «Здравоохранение».
– Информационная система уже работает и объединяет поликлиники и аптечные организации. Сейчас врач в системе может видеть наличие препарата по ближайшим аптекам и на региональном складе, и выписывает именно тот препарат, который есть в наличии, соответствует назначению. До конца года электронные рецепты, которые выписывает врач в поликлинике, сразу будет видеть аптека, – подчеркнула Анастасия Худченко.
Запас лекарственных препаратов для льготных категорий граждан составляет от шести до восьми месяцев по разным категориям, по некоторым лекарствам – до года.
– Может сложиться ситуация, что нет привычного лекарства или привычной дозировки, тогда доктор подбирает аналог. Иногда случается временный дефицит из-за того, что закупка не состоялась, поскольку никто не вышел на аукцион или поставщик нарушает свои обязательства. Но это редкие единичные случаи, которые минздрав контролирует в ручном режиме. Мы всегда стараемся в самые короткие сроки обеспечить пациента нужным препаратом или аналогом, – добавила Анастасия Худченко.
Рецепты на льготные лекарства выписываются сроком от месяца до полугода. Это зависит от частоты необходимого врачебного наблюдения и корректировок лечения. Чаще всего рецепты выписывают на три месяца.