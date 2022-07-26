Льготники Приморского края в этом году обеспечены лекарствами почти на 2 миллиарда рублей

С 1 февраля стоимость лекарств по одному рецепту для такой категории жителей края составляет 1600 – 1800 рублей, как правило, врачи выписывают от одного до пяти рецептов на человека в год. По ним государство гарантированно обеспечивает льготника препаратами. В этом году 35 651 человек выбрал получение медикаментов, а не компенсацию на эти цели.