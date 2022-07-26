Первомайка шагает в будущее

Благоустройство территорий, ремонт дворов и домов, работа общественного транспорта и многие другие вопросы стали предметом обсуждения на очередной встрече мэра дальневосточной столицы в Первомайском районе. 21 июля на диалог с властью местных жителей пригласили в школу № 62, это уже вторая встреча в этом районе города.
В самом начале Константин Шестаков напомнил о приоритетах, которые ставит перед собой администрация Владивостока. В этом большое подспорье - мнение самих людей. Идёт постоянный анализ сообщений в интер-нет-приёмную, специалисты мони- торят социальные сети.
- Мы формируем планы работы на следующий год и очередной бюджетный период, поэтому нам очень важно учесть пожелания жителей, понять, какие проблемные точки и адреса должны войти в список первоочередных, - отметил Константин Шестаков.
Вместе с главой города во встрече приняли участие руководители профильных управлений администрации города, а также депутат городской думы Евгений Пименов.
Жительница дома на ул. Терешковой интересовалась, запланирован ли ремонт давно разбитой межквартальной дороги в районе улицы Терешковой, 7 - 27. Градоначальник проинформировал, что администрация Владивостока уже включила этот объект в план на следующий год.
Также жители Первомайского района озабочены ремонтом дороги, которая проходит от кольца Окатовой по улице Кипарисовой в сторону Змеинки.
- Мы ещё раз на месте посмотрели трассировку улицы, какой объём работ необходимо сделать, - отметил мэр. - Эта дорога действительно сможет стать дублёром и решить немало вопросов.
Сейчас асфальтовое покрытие здесь разрушено, но дорога может быть хорошим альтернативным проездом к развязке на Окатовой.
Обходя район, он оценил и комплексное благоустройство дворов, которое ведётся на улице Окатовой. Это одна из территорий, которая вошла в этом году в новую федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока». Здесь предусмотрено не только благоустройство дворовых территорий, но и формирование основных пешеходных связей между ними, создание дополнительных парковочных мест за пределами дворов и появление внутриквартальных скверов. В проект благоустройства в этом году вошли придомовые территории по адресам: Окатовая, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, Интернациональная, 51, Вязовая, 2. Концепция развития этих территорий разрабатывалась с учётом пожеланий местных жителей.
А в районе пешеходной зоны от кольца Окатовой до ТЦ «Махаон» продлят асфальтирование, установят новые лавочки, а также вывезут мусор. Такое поручение профильным ведомствам дал Константин Шестаков.
- Пешеходная зона частично заасфальтирована, но асфальт прерывается на середине пути. Кроме того, нужно поставить 5-7 лавочек, чтобы люди могли использовать это место не только как транзит, но и для встреч или отдыха, - отметил мэр Владивостока.
Один из наиболее острых вопросов - строительство детского сада на ул. Кипарисовой, 4. Увы, объект давно стал долгостроем.
- Мы сейчас откорректировали проект, буквально недавно получено положительное заключение государственной экспертизы, что позволяет продолжить стройку, как только будет определён источник финансирования, - уточнил Константин Шестаков.
Пенсионеры, живущие в районе, попросили подыскать помещение для клуба по интересам - подобное, к примеру, есть в Первореченском районе, где досуг для людей старшего возраста организует некоммерческая организация «Наш район». Константин Шестаков отметил, что помещение можно предоставить на льготных условиях только социально ориентированной некоммерческой организации, которая представит детальный, полезный для людей проект, и там точно не появится магазин или другое предприятие для чьей-то личной выгоды. К слову, такие НКО могут также претендовать и на гранты от мэрии.
Прозвучала просьба поставить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Пески». Он, кстати, уже в этом году в планах городской администрации. Также рассмотрят специалисты мэрии и возможность монтажа остановки на Сахалинской.
Напомним, что в рамках предыдущей встречи с жителями Первомайского района Константин Шестаков рассказал о планах мэрии отремонтировать лестницу, которая ведёт от дома № 5 до дома № 7 на улице Часовитина. Решён вопрос и с проходом детей в школу № 21 по частной территории.
В фокусе внимания мэрии - решение вопроса с бродячими собаками.
А в конце июля во Владивостоке пройдёт опрос на тему благоустройства озера на улице Сафонова. Этот проект стал одним из победителей народного голосования, и горожане ратуют за то, чтобы привести его в порядок в первую очередь.
Территория вокруг озера будет благоустроена в 2023 году, на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 40 миллионов рублей.
Юрий РОГОВ