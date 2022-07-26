Первомайка шагает в будущее

Пенсионеры, живущие в районе, попросили подыскать помещение для клуба по интересам - подобное, к примеру, есть в Первореченском районе, где досуг для людей старшего возраста организует некоммерческая организация «Наш район». Константин Шестаков отметил, что помещение можно предоставить на льготных условиях только социально ориентированной некоммерческой организации, которая представит детальный, полезный для людей проект, и там точно не появится магазин или другое предприятие для чьей-то личной выгоды. К слову, такие НКО могут также претендовать и на гранты от мэрии.