Полтысячи приморцев получили работу, обучившись за счёт средств краевого бюджета

Полтысячи приморцев получили работу, обучившись за счёт средств краевого бюджета

Полтысячи приморцев получили работу, обучившись за счёт средств краевого бюджета

Вчера, 09:56
Общество
Фото: "Золотой Рог"
В 2022 году по направлению от Центра занятости населения Приморского края обучение прошли более 1200 безработных граждан. 477 из них уже трудоустроены. Чтобы получить новую профессию, в среднем необходимо учиться два месяца.

Сейчас гражданам, оставшимся без работы, на выбор предлагают более 40 специальностей и программ, востребованных на региональном рынке труда. Об этом сообщают в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.

В регионе работает государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, а также реализуются социально значимые проекты и мероприятия в в сфере труда и занятости населения.

Из того, что предлагают безработным для переобучения, чаще всего люди выбирают специальности слесаря-электрика, бухгалтера, менеджера по персоналу, машиниста экскаватора, сварщика, визажиста-стилиста.

Получение нового образования востребовано гражданами, которые не имеют профессиональной квалификации, долго не могут найти подходящую работу, решили сменить профессию или по каким-либо причинам утратили способность работать по имеющейся у них квалификации, – прокомментировали в профильном ведомстве.

Чтобы пройти профессиональное обучение по направлению от Приморского центра занятости населения, необходимо получить статус безработного, сообщить о своем желании обучиться и получить направление на профориентацию. После этого можно получить консультацию о доступных программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и записаться на интересующий курс.

С полным перечнем образовательных программ можно ознакомиться на интерактивном портале министерства профессионального образования и занятости населения Приморья. Более подробная консультация – в Приморском центре занятости населения по адресу постоянной регистрации или по телефонам:

8 (423) 222-72-15, 246-95-24.

Сюжеты:
Приморский край
трудоустройство
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