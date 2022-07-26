Полтысячи приморцев получили работу, обучившись за счёт средств краевого бюджета

В 2022 году по направлению от Центра занятости населения Приморского края обучение прошли более 1200 безработных граждан. 477 из них уже трудоустроены. Чтобы получить новую профессию, в среднем необходимо учиться два месяца.

Сейчас гражданам, оставшимся без работы, на выбор предлагают более 40 специальностей и программ, востребованных на региональном рынке труда. Об этом сообщают в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края. В регионе работает государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, а также реализуются социально значимые проекты и мероприятия в в сфере труда и занятости населения. Из того, что предлагают безработным для переобучения, чаще всего люди выбирают специальности слесаря-электрика, бухгалтера, менеджера по персоналу, машиниста экскаватора, сварщика, визажиста-стилиста. – Получение нового образования востребовано гражданами, которые не имеют профессиональной квалификации, долго не могут найти подходящую работу, решили сменить профессию или по каким-либо причинам утратили способность работать по имеющейся у них квалификации, – прокомментировали в профильном ведомстве. Чтобы пройти профессиональное обучение по направлению от Приморского центра занятости населения, необходимо получить статус безработного, сообщить о своем желании обучиться и получить направление на профориентацию. После этого можно получить консультацию о доступных программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и записаться на интересующий курс. С полным перечнем образовательных программ можно ознакомиться на интерактивном портале министерства профессионального образования и занятости населения Приморья. Более подробная консультация – в Приморском центре занятости населения по адресу постоянной регистрации или по телефонам: 8 (423) 222-72-15, 246-95-24.

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