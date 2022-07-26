Приморцы выбирают личный кабинет «Ростелекома» за удобство услуги

79% клиентов «Ростелекома» в Приморском крае используют единый личный кабинет для взаимодействия с компанией. Чаще всего его устанавливают пользователи домашнего интернета — 90%.

Клиентам в Едином личном кабинете (ЕЛК) доступны все возможные операции: оплата, подключение и отключение услуг и опций, оформление «переезда», просмотр баланса, просмотр истории начислений, бонусная программа. Также в ЕЛК встроен чат, в котором абоненты напрямую могут получить любую поддержку от оператора в режиме онлайн. В чате предусмотрена возможность вложения письменных заявлений, претензий, чеков для поиска платежей. В компании отмечают, что доля пользователей личного кабинета растёт с каждым годом, а количество абонентов, которые посещают офисы, сокращается, сегодня таких всего 3,7%. «Это закономерно, так как все вопросы клиенты могут решить удалённо и им не нужно тратить время на посещение офиса. Кроме того, сейчас мы ещё на этапе подключения услуги устанавливаем пользователям личный кабинет и рассказываем, как им пользоваться. Интерфейс простой, понятный и удобный. В нём можно не только оплачивать и подключать услуги и опции, но и пользоваться бонусной программой, которая позволяет экономить», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. Клиентам провайдера доступны также и такие каналы взаимодействия с компанией: мобильное приложение «Ростелекома», чат на сайте компании, официальная страница «Ростелекома» в VK https://vk.com/rostelecom, круглосуточный контактный центр 8 800 1000 800 (звонок по России бесплатный). «Мне подключили личный кабинет при настройке интернета. Удобно, что туда приходит электронный счёт и там же его можно оплатить. Плюс, пользуюсь бонусной программой и покупаю фильмы», — рассказала клиент компании Анна. Оплатить услуги связи можно без очередей любым удобным способом: онлайн с помощью банковской карты в личном кабинете и на сайте «Ростелекома», через платёжные интернет-системы и банковские приложения и терминалы, через видеосервис Wink на экране телевизора. Также клиентам компании доступна оплата на сайте «Ростелекома» с помощью системы быстрых платежей (оплата по QR-коду).

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