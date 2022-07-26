Royal Park: и сказка станет былью

В номере есть всё и даже больше для королевского отдыха: Wi-Fi, Smart TV, телефон внутренней связи, мини-бар, чайная станция и кнопка для экстренного вызова персонала. Если же гость приехал на автомобиле, то для его транспорта предусмотрена бесплатная парковка, от которой не очень далеко идти в лобби отеля.