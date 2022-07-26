Танцуй, пока… Пока молод душой!

Танцуй, пока… Пока молод душой!

Танцуй, пока… Пока молод душой!

Сегодня, 10:47
Общество
Фото: Ксения Забелина / "Золотой Рог"
Потанцевать, послушать хорошую музыку, пообщаться и просто отдохнуть душой приходят каждую среду в Парк Победы по вечерам пожилые жители Владивостока.

Потанцевать, послушать хорошую музыку, пообщаться и просто отдохнуть душой приходят каждую среду в Парк Победы по вечерам пожилые жители Владивостока. Здесь проходит акция «Летние вечера в парке 50+».

Фото:Ксения Забелина"Золотой Рог"

Под песни в исполнении народного ансамбля или под фонограмму люди, не согласные с тем, что «50+» – не время для танцев, кружатся в вальсе или танго или даже под призывы ведущего исполняют куда более зажигательные танцы.

Фото:Ксения Забелина"Золотой Рог"

Мы, если захотим, и твист можем вам такой показать – закачаетесь! – смеётся Ольга Попова, частая посетительница «Летних вечеров 50+». – Эта акция призвана поддержать активное долголетие, вот мы и доказываем это на деле!

Фото:Ксения Забелина"Золотой Рог"

Следующая среда «Летних вечеров» будет посвящена Дню военно-морского флота. Подбирается и репертуар, и танцы будут, что называется, в тему. Активные пожилые люди приглашают всех желающих. А что? Танцуй, пока молод душой!

Фото:Ксения Забелина"Золотой Рог"

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Сюжеты:
Приморский край
Владивосток
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