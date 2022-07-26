Танцуй, пока… Пока молод душой!

Потанцевать, послушать хорошую музыку, пообщаться и просто отдохнуть душой приходят каждую среду в Парк Победы по вечерам пожилые жители Владивостока. Здесь проходит акция «Летние вечера в парке 50+».
Под песни в исполнении народного ансамбля или под фонограмму люди, не согласные с тем, что «50+» – не время для танцев, кружатся в вальсе или танго или даже под призывы ведущего исполняют куда более зажигательные танцы.
– Мы, если захотим, и твист можем вам такой показать – закачаетесь! – смеётся Ольга Попова, частая посетительница «Летних вечеров 50+». – Эта акция призвана поддержать активное долголетие, вот мы и доказываем это на деле!
Следующая среда «Летних вечеров» будет посвящена Дню военно-морского флота. Подбирается и репертуар, и танцы будут, что называется, в тему. Активные пожилые люди приглашают всех желающих. А что? Танцуй, пока молод душой!
Любовь БЕРЧАНСКАЯ